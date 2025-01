Le nouveau VTT semi-rigide Orbea Alma offre un condensé de technologie pour aller plus vite et plus loin.

Orbea présente, ce jeudi, une nouvelle version de l’Alma, son VTT semi-rigide. Il n’y a rien de plus pur que la sensation de rouler sur un VTT semi-rigide performant. Peu d’autres vélos offrent une telle sensation de connexion avec le sentier, mais les à-coups et les vibrations du terrain peuvent augmenter la fatigue et réduire le contrôle. Le nouveau semi-rigide d’Orbea innove avec une nouvelle technologie de cadre visant à offrir un comportement fluide et contrôlé pour permettre aux vététistes de se concentrer sur leur objectif.

Avec l’Alma, la performance devient une obsession. L’Alma est truffé de technologies pour aller plus loin et plus vite. Équipé de la technologie X-Fader, le cadre est absorbant et efficace, travaillant constamment pour atténuer les vibrations, réduire la fatigue et permettant de se concentrer pour donner le maximum.

Qualité de conduite : des sensations pures

La maîtrise du profil des tubes et du choix des matériaux, associée à la technologie X-Fader d’Orbea, permet d’atténuer les vibrations qui augmentent la fatigue sur les sorties longues. Plusieurs aspects contribuent aux sensations si pures de l’Alma. Le X-Fader agit comme un micro-amortisseur, avec un tube de selle profilé et étudié pour absorber les vibrations et les impacts et permettre de rouler plus fort, plus vite et plus loin. Ce n’est pas qu’une question de confort, mais aussi d’efficacité et de contrôle dans les moments les plus importants.

La forme optimisée du triangle arrière, avec des bases et des haubans aplatis, augmente la souplesse verticale tout en résistant à la flexion latérale pour améliorer la transmission de la puissance. Le tout est conçu avec le carbone supérieur d’Orbea, avec une conception qui atténue les vibrations, offre la meilleure expérience de conduite possible et optimise le poids : un cadre peint en taille M pèse 1 080 g sans accessoires. L’Alma mise sur un dégagement plus important pour des pneus jusqu’à 2,4 pouces afin d’augmenter l’adhérence et la fluidité. Cela permet non seulement d’augmenter le volume d’air, mais aussi la surface de contact.

Maniabilité : un comportement semi-rigide ultime

La géométrie sans compromis permet d’être en connexion totale avec le sentier. Un mélange parfait d’agilité, de maniabilité et de maîtrise en descente, avec le contrôle additionnel qu’offre la fourche de 110 mm. Grâce à la géométrie « sans compromis » d’Orbea, les vététistes peuvent s’attendre à une meilleure stabilité et à un meilleur contrôle. La combinaison d’un angle de direction de 67º,d’un empattement généreux et d’un angle de selle de 75,5º pour améliorer la dynamique de pédalage, en particulier dans les montées raides, se traduit par un comportement et une maniabilité solide.

La géométrie du vélo comprend également un tube de selle plus court qui expose davantage la tige de selle pour une meilleure absorption des vibrations, ainsi qu’une hauteur de cadre plus basse pour plus de maniabilité latérale dans les sprints et les virages. Tout cela est étudié pour fonctionner avec une fourche de 110 mm et offrir le parfait équilibre entre absorption des vibrations et légèreté.

Intégration : une multitude de caractéristiques pour simplifier les sorties

L’Alma se charge des détails pour permettre aux cyclistes de se concentrer sur le sentier. Offrant davantage de contrôle et une meilleure intégration SIC pour jusqu’à trois câbles, le tout nouveau cockpit intégré en carbone de la marque pèse 265 g. Il est disponible dans une largeur de 760 mm avec une potence de -17° et 75 ou 90 mm et le support de compteur intégré Orbea. La tige de selle télescopique OC MP10 offre un débattement de 100 mm, avec un contrôle complet de la hauteur de la selle plutôt qu’une limitation à seulement deux positions. Le serrage est compatible avec tous les systèmes de rails de selle et l’ensemble ne pèse que 419 g.

Avec le Squidlock d’Orbea, tout est à portée de pouce. Les deux leviers permettent d’actionner une tige télescopique et une fourche sans ôter les mains du guidon. Compact et fiable, le Squidlock s’intègre aux leviers de frein Shimano ou SRAM et fonctionne avec de nombreux systèmes de suspension. Parmi d’autres caractéristiques parfaitement intégrées, les Smart Clips innovants permettent l’insertion complète d’une tige télescopique en fixant un porte-bidon sur le tube de selle sans inserts métalliques dans le cadre. Ils sont amovibles et passent inaperçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés. L’Alma dispose également d’une ouverture discrète sur le tube diagonal permettant un accès facile et une maintenance aisée des câbles à l’intérieur du cadre.

Personnalisation avec Orbea MyO

L’Alma est disponible en 4 tailles de cadre et 5 modèles, du M-LTD au M50, offrant de nombreuses options de montage. Orbea propose de plus son programme de référence MyO, qui permet aux cyclistes de configurer et colorer leur Alma en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Trois couleurs de série sont également proposées : Cobalt Blue (brillant)/Carbon Raw (mat), Seaweed Carbon View (mat-brillant), et Mars Red (mat)/Wine Red Carbon View (brillant).