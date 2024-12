Malgré son départ de la formation Ineos Grenadiers, Tom Pidcock continuera de rouler sur des vélos Pinarello en VTT et en cyclo-cross.

Pinarello a confirmé que Tom Pidcock continuera à piloter et à aider au développement de ses vélos VTT et cyclo-cross pendant les trois prochaines années après son passage d‘Ineos Grenadiers à l’équipe Q36.5 Pro Cycling. Pidcock a connu un énorme succès sur la gamme tout-terrain de Pinarello au cours des quatre dernières années, remportant des titres mondiaux et olympiques de VTT cross-country sur le Dogma XC.

L’athlète britannique de 25 ans a également triomphé aux championnats du monde de cyclo-cross UCI 2022, et aura à nouveau ce vélo à sa disposition à l’avenir, ainsi que le Grevil F s’il choisit de participer à des compétitions de gravel. Les seules occasions où il ne concourra pas sur un Pinarello seront lors d’événements sur route, où il roulera sur les vélos Scott de la formation Q36.5 Pro Cycling Team.

Le président de Pinarello, Fausto Pinarello :

« Nous sommes ravis de confirmer que Tom continuera à courir sur nos vélos de cyclo-cross, de cross-country et de gravel. C’est un coureur incroyable avec des compétences techniques phénoménales et ce fut un plaisir de travailler avec lui sur le Crossista et le Dogma XC, deux modèles dans des segments où nous n’avions pas eu de vélos depuis longtemps. Tom est un coureur qui sait ce qu’il veut. Sa quête inébranlable de l’excellence nous a beaucoup mis au défi et nous a permis de produire trois cadres incroyables avec lesquels il a remporté le succès sur les plus grandes scènes du sport. Nous sommes ravis de maintenir cette collaboration fructueuse ».

Tom Pidcock :

« Travailler avec Fausto et l’équipe de Pinarello au cours des quatre dernières années a été un privilège et une expérience vraiment agréable. Je suis très heureux de pouvoir continuer à travailler avec eux sur tout ce qui concerne le tout-terrain. Jusqu’à présent, nous avons développé ensemble trois cadres de cyclo-cross et de VTT XC et tous ont dépassé mes attentes dès le moment où je me suis assis dessus, je n’aurais pas pu demander plus. Je me suis senti tellement en confiance avec eux que j’ai pu courir et gagner après les deux premières sorties. Pour moi, notre relation ressemble plus à un partenariat qu’à un parrainage. J’attends avec impatience les trois prochaines années de course et de développement de nouveaux vélos de qualité avec Pinarello. »