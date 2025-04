MAAP et QUOC annoncent la première d’une série de collaborations en édition limitée avec les chaussures VTT Gran Tourer XC.

MAAP, la marque de vêtements de cyclisme haut de gamme basée à Melbourne, s’est associée à la marque britannique de chaussures de cyclisme QUOC, donnant naissance à une série de collaborations en édition limitée. Deux acteurs du cyclisme alternatif unissent leurs forces, partageant la même mission : faire progresser le cyclisme grâce à travers une approche réfléchie du design et de la performance.

Quoc Pham, fondateur et designer de QUOC :

« Collaborer avec MAAP a été un processus gratifiant et enrichissant. Bien plus que la création d’un nouveau coloris, il s’agissait d’innover, d’itérer et de proposer quelque chose de vraiment unique, qui trouve un écho auprès de nos publics communs. La complémentarité du design et des valeurs des deux marques se reflète dans chaque détail, et ce qui transparaît finalement, c’est notre passion commune pour repousser les limites du cyclisme. »

Misha Glisovic, directeur de la création de MAAP :

« Notre objectif est toujours de brouiller les pistes entre performance et esthétique, et collaborer avec QUOC nous permet de concrétiser cette vision. Ensemble, nous avons créé une collection alliant performance, confort et style. Nous avons hâte de voir ce premier volet de notre collaboration mis à l’épreuve. «

La première collaboration, qui s’inscrit dans la durée, débute avec une nouvelle version de la chaussure tout-terrain phare de QUOC, la Gran Tourer XC. Alliant l’expertise technique de QUOC en matière de chaussures à l’esthétique et au design emblématiques de MAAP, la Gran Tourer XC MAAP x QUOC est le choix idéal pour ceux qui recherchent une performance ultime et un style incomparable.

327 grammes

Le nouveau coloris « Fog » a été spécialement conçu pour compléter la gamme de vêtements tout-terrain Alt_Road de MAAP, avec plusieurs finitions qui le distinguent de la Gran Tourer XC originale. La Gran Tourer XC a été saluée par la communauté cycliste tout-terrain pour son équilibre entre performance, durabilité et confort durable. Pesant seulement 327 g, la Gran Tourer XC est dotée d’une semelle extérieure rigide en composite de carbone pour un transfert de puissance rapide et réactif.

Le corps de la chaussure est fabriqué en microfibre résistante à l’abrasion, associée à un embout en caoutchouc, pour une chaussure durable et résistante, quelles que soient les conditions. Le talon rembourré et la languette à soufflet de la Gran Tourer XC garantissent un confort optimal tout au long de la journée, tandis que le système de fermeture Dual Dial de QUOC assure un ajustement ultra-précis, permettant de l’ajuster à la volée. Enfin, des trous d’aération permettent aux pieds de respirer, même sous la chaleur intense.

La Gran Tourer XC MAAP x QUOC sera disponible en ligne sur MAAP et QUOC, dans les laboratoires MAAP et chez certains revendeurs MAAP et QUOC au prix de 295 €.