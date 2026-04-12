Avec une géométrie affinée et des évolutions techniques clés, la dernière génération du Twostroke 01 fait entrer l’héritage XC de BMC dans une nouvelle ère.

La dernière génération du BMC Twostroke 01 redéfinit ce qu’un hardtail moderne peut être : en associant un ADN de course XC à une polyvalence qui s’exprime aussi bien sur les circuits de Coupe du Monde que lors d’aventures en pleine nature. Grâce à une géométrie progressive affinée, alignée avec la philosophie Fourstroke de BMC, ce nouveau cadre offre davantage de vitesse, d’efficacité et de contrôle.

Géométrie affinée

Le Twostroke 01 adopte une géométrie progressive et un design orienté vitesse, désormais entièrement alignés avec la philosophie du Fourstroke de BMC. La marque a allongé le reach de +10 mm, abaissé la hauteur d’enjambement et légèrement redressé l’angle du tube de selle. Doté d’un tube de direction plus court afin de limiter l’augmentation du stack avec des fourches à plus grand débattement, l’avant du vélo a été modernisé et conçu autour de fourches de 110 mm de débattement (compatibles de 100 à 120 mm). Avec un angle de direction de 66°, un trail de 117 mm et une hauteur de boîtier de pédalier ajustée (+5mm), ce vélo est clairement configuré pour la vitesse.

Évolutions techniques

Les formes de tubes et la géométrie sont essentielles pour offrir la qualité de pilotage caractéristiques du Twostroke 01. Son tube supérieur très incliné, ses haubans abaissés et son tube de selle à la conception spécifique travaillent en harmonie pour vous emmener jusqu’à la ligne d’arrivée en conservant toute votre puissance. La tige de selle en forme de D apporte quelques millimètres de flex supplémentaires pour un confort accru. Et si le terrain l’exige, le Twostroke 01 est entièrement compatible avec une tige de selle télescopique.

Le passage de cables optimisé réduit significativement le « câble apparent » et protège la peinture du tube de direction contre les frottements des gaines. Les passages de câble entièrement intégrés ont été repensés pour rendre l’installation des freins et de la tige télescopique plus simple et plus intuitive. Purpose built for XC performance, the Twostroke 01 is optimized around lightweight XC brake setups and uses a 160mm Post Mount standard, positioned on the stays to compliment the ultracompact rear triangle. Versatile hydration mounting means there are three threaded inserts on the downtube, so the rider can choose the ideal bottle cage position and confidently fit two bottles in the front triangle.

Compatiblité de la transmission

Le Twostroke 01 est compatible avec les transmissions AXS, Di2 et mécaniques, permettant de choisir ce qui correspond le mieux aux besoins et aux préférences de chacun. Les pédaliers et plateaux, disponibles dans une large gamme de tailles, s’adaptent parfaitement au cadre. Conçu autour d’une ligne de chaîne de 55mm et compatible avec plateaux de 26 à 38 dents, le Twostroke 01 peut être configuré pour s’adapter à votre type de défi.

BMC Twostroke 01 One