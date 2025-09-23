Berria vient de présenter le nouveau VTT Mako Evo, qui offre précision et performances maximales sur les terrains les plus exigeants.

Certains vélos sont créés derrière des écrans. D’autres naissent de la poussière sèche, d’une pluie soudaine, de racines cachées à 40 km/h, et de sections où seul compte le franchissement de la ligne d’arrivée. Le Berria Mako Evo, c’est une plateforme développée en terrain réel, sous pression, dans des scénarios où chaque décision technique peut faire la différence entre la victoire et l’absence. Pendant deux saisons complètes de Coupe du monde, les ingénieurs ont accompagné les équipes de Berria dans chaque réglage, chaque test, chaque course.

Le résultat : un vélo plus raffiné, robuste et fonctionnel. Une évolution conçue non pas pour réparer, mais pour dépasser ce qui était déjà une référence. Et avec lui, des podiums internationaux confirment son véritable ADN de compétition.

Éprouvé en Coupe du monde.

Mako : ingénierie de précision pour le XC et les sentiers techniques

Le Mako est la plateforme tout-suspendu pour le XC et les sentiers techniques. Un vélo à la géométrie agressive, à la cinématique efficace et au cadre ultraléger en carbone haut module, conçu pour transformer chaque watt en vitesse réelle. Avec sa suspension arrière progressive, son amortisseur entièrement intégré et sa structure optimisée pour la compétition, le Mako est le choix des équipes Berria en Coupe du monde depuis plusieurs saisons. Son objectif est clair : offrir une précision et des performances maximales sur les terrains les plus exigeants.

Plus de confiance et de durabilité

Le Mako Evo présente une nouvelle structure en carbone optimisée pour garantir la stabilité structurelle et la durabilité à long terme du cadre. Une couche d’ingénierie invisible, décisive sous les charges les plus extrêmes. De l’extérieur, il conserve son esthétique minimaliste. De l’intérieur, il offre la robustesse requise par la compétition.

L’amortisseur intégré a toujours été l’une des caractéristiques les plus distinctives du Mako. Désormais, dans sa version Evo, il bénéficie de nouveaux points d’accès stratégiquement placés qui permettent un entretien complet sans démonter la suspension. Pression d’air, réglage hydraulique, chargement de la batterie pour des systèmes comme Flight Attendant : tout peut être effectué directement de l’extérieur. La nouvelle conception comprend également un nouveau couvercle amovible sans outil pour un accès plus rapide et plus intuitif. Le Mako Evo conserve l’ADN d’un vélo d’élite : réactif, efficace et précis sur tous les terrains techniques de cross-country ou de trail de haut niveau.

Caractéristiques clés du Berria Mako Evo

• Géométrie approuvée en Coupe du monde, optimisée pour le contrôle, la vitesse et la stabilité dans les descentes agressives.

• Suspension arrière progressive maximisant la traction sans compromettre le transfert de puissance.

• Couche de carbone stable, conçue pour équilibrer rigidité, souplesse et fiabilité.

• Poids inférieur à 2 100 g (cadre + bras oscillant).

• Tube de direction conique, dégagement généreux pour les pneus, passage de câbles entièrement interne, axe Boost.

• Compatible avec des pneus jusqu’à 2,35 pouces et doté des technologies les plus avancées du marché.