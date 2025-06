Shimano a dévoilé le nouveau groupe sans fil XTR M9200 Di2, offrant des changements de vitesse rapides et précis.

Shimano s’appuie sur son héritage d’innovation et d’ingénierie avec le lancement de ses nouveaux composants VTT entièrement sans fil Di2 XTR M9200. Ce système Di2 sans compromis offre les capacités de changement de vitesse électronique ultra-précises et ultra-rapides de Shimano, avec une durabilité accrue de chaque composant. Conçu pour résister aux exigences de la compétition, ce nouveau groupe bénéficie de la transmission la plus robuste de Shimano à ce jour, d’une ergonomie plus intuitive, d’un contrôle de freinage prévisible et de nouvelles fonctionnalités de personnalisation appréciées de tous les cyclistes.

Construction robuste de la transmission

Le dérailleur arrière XTR M9250, doté de la nouvelle technologie Shimano Shadow ES, est plus robuste que jamais et présente une conception à cale discrète. Le stabilisateur s’intègre parfaitement au corps du dérailleur, éliminant ainsi les arêtes pour éviter les obstacles et la plupart des impacts sur les sentiers. En cas d’impact inévitable, le dérailleur absorbe l’impact, puis la fonction de récupération automatique d’impact Shimano le ramène instantanément à sa position initiale. De plus, la structure à maillons larges, la plaque en carbone durable, la conception à plaque de protection et le galet solide améliorent encore la résistance du corps du dérailleur.

Caractéristiques du dérailleur arrière

Conception à profil bas : La technologie Shimano Shadow ES offre une forme en coin qui réduit la surface frontale du dérailleur et élimine les arêtes susceptibles de se coincer dans les pierres et les racines.

Fonction de récupération automatique des chocs : Le dérailleur absorbe les chocs du terrain et réinitialise automatiquement le dérailleur arrière, garantissant ainsi des performances continues.

Conception ultra-résistante : Le corps du dérailleur arrière est doté d’une biellette large et bien renforcée et de poulies robustes pour minimiser l’entrée de débris et garantir une durabilité accrue.

Nouvelle technologie de stabilisation de la chaîne : La conception à double ressort augmente la tension de la chaîne pour un meilleur enroulement et une meilleure rétention.

Protection de la batterie : Bien logée dans le corps du dérailleur arrière, la batterie scellée ne bouge pas, même sur les terrains les plus accidentés, et se retire facilement pour la recharger.

Option dérailleur arrière VTT électrique : Le VTT électrique filaire RD-M9260 bénéficie d’une alimentation constante depuis la batterie du vélo électrique. Il utilise la technologie FREE SHIFT pour des changements de vitesse fluides en roue libre, et la technologie AUTO SHIFT pour des changements de vitesse automatiques et fluides pendant le pédalage.

CS-M9200-12 – Options cassette

Changements de vitesse plus fluides et plus durables sous charge

HYPERGLIDE+ 12 vitesses

MICRO SPLINE

Optimisé pour la légèreté et la durabilité

Options de cassette : 9-45 et 10-51

Pédaliers

Le nouveau pédalier XTR M9200 offre une résistance et une fiabilité accrues pour des courses et des sorties de haut niveau. Proposé en deux versions spécifiques, l’une optimisée pour le gain de poids et l’autre pour une durabilité accrue, ce pédalier utilise la technologie éprouvée HOLLOWTECH II de Shimano, qui offre un nouvel équilibre entre rigidité et poids, tout en optimisant la résistance aux chocs.

FC-M9220 – Pédalier Trail/Enduro

Pédalier haute résistance pour Trail/Enduro

Axe spécifique Enduro pour un transfert de puissance optimal et une résistance aux chocs optimale

Construction HOLLOWTECH II éprouvée

Facteur Q standard de 176 mm

Longueurs de manivelle : 160, 165, 170, 175 mm

Ligne de chaîne : 55 mm

FC-M9200 – Pédalier XC

Pédalier léger pour le cross-country et la compétition

Construction HOLLOWTECH II éprouvée

Facteur Q de 168 mm adapté au cross-country

Longueurs de manivelle : 165, 170, 175 mm

Ligne de chaîne : 55 mm

Évolution ergonomique intuitive

En collaboration avec l’équipe de testeurs professionnels Skunk de Shimano, les ingénieurs ont optimisé l’ergonomie des changements de vitesse et des freins grâce aux composants XTR M9200. Les leviers de frein, dotés de la technologie Shimano ERGO FLOW, ont été repensés pour rapprocher le point de pivot du cintre, garantissant ainsi un suivi naturel du doigt du cycliste lors de l’actionnement du frein. La forme du levier a également été peaufinée grâce à un nouveau design asymétrique et relevé qui épouse l’angle naturel du doigt, favorisant une position de conduite agressive et une répartition homogène du poids pour un meilleur contrôle.

La nouvelle manette de changement de vitesse dotée de la technologie SHIMANO RAPID ES s’appuie sur l’héritage des manettes mécaniques Shimano et reprend des caractéristiques clés comme le retour tactile qui offre un contrôle optimal sans avoir à changer de prise lors du changement de vitesse, une caractéristique perfectionnée au fil des générations de développement de changements de vitesse mécaniques.

La manette SHIMANO RAPID ES Di2 peut être positionnée à plusieurs endroits sur le cintre, tandis que les fonctions des boutons peuvent être optimisées pour s’adapter à toutes les préférences de pilotage, permettant ainsi aux cyclistes de personnaliser leur configuration à leur guise. Les nouvelles commandes, parfaitement adaptées à la main, sont réglables sur plusieurs axes pour maintenir la position de la main et du corps, vous permettant ainsi de rester concentré sur le sentier.

SW-M9250R – Di2 Manettes

Technologie SHIMANO RAPID ES

Changement de vitesse sans fil précis

Sensation tactile à chaque changement de vitesse

Plusieurs modes de changement de vitesse, dont le changement de vitesse multiple par maintien, le changement de vitesse double par clic ou le changement de vitesse simple verrouillé

Réglage des palettes à quatre positions

Troisième bouton programmable sur la manette pour une personnalisation accrue, comme le contrôle de compteur de vélo ou des fonctions FREE SHIFT et AUTO SHIFT via l’application E-TUBE

Système de freinage puissant

L’un des changements les plus importants pour le XTR est un système de freinage mis à jour, offrant le contrôle de freinage le plus puissant et le plus prévisible jamais conçu par Shimano. La nouvelle gamme de freins XTR propose trois configurations de freinage uniques : l’une privilégiant la légèreté pour les courses et le cross-country ; la seconde offrant une application de puissance optimisée pour les descentes plus agressives ; et une troisième option combinant les caractéristiques clés des deux configurations pour un équilibre optimal entre gain de poids, modulation de freinage, puissance et contrôle.

Développement du levier de frein Trail/Enduro

En matière de puissance et de régularité, le levier de frein BL-M9220 est doté d’une piste SERVO WAVE repensée, qui distribue la puissance en douceur et rapidement, idéale pour les pilotes de trail et d’enduro. La nouvelle conception du levier ERGO FLOW assure une vitesse de rebond constante quelle que soit la température, grâce à une huile minérale reformulée à faible viscosité qui circule uniformément dans le système sur une plage de températures plus large. Cette combinaison assure un mouvement stable du piston, offrant des performances constantes et une modulation de puissance fluide.

BL-M9220 – Levier de frein Enduro / Trail

Technologie ERGO FLOW

Courbe de puissance SERVOWAVE fluide

Huile à faible viscosité stable sur une large plage de températures

Point de pivot plus rapproché et levier relevé pour un freinage naturel

Nouvelle molette de réglage de la portée sur le corps du levier

Compatible I-SPEC EV

Levier en alliage durable

BR-M9220 – Étrier de frein Enduro / Trail

Conception à 4 pistons à double diamètre

Conception de plaquettes à ailettes anti-cliquetis

Liquide de frein hydraulique à faible viscosité

Joints d’étrier à vitesse de rebond constante

Conception d’étrier monobloc pour une rigidité et un poids optimisés

BL-M9200 – Levier de frein XC

Construction légère avec levier en carbone

Maître-cylindre en magnésium

Liquide de frein hydraulique à faible viscosité

Compatible I-SPEC EV

BR-M9200 – Étrier de frein XC

Étrier léger à 2 pistons Conception

Piston en résine thermorésistant

Liquide de frein hydraulique à faible viscosité

Montage Post Mount

Joints d’étrier à vitesse de rebond constante

Roues et moyeux

Les roues VTT Shimano en carbone, légères et durables, complètent la nouvelle gamme XTR M9200. Proposées en version XC ultra-légère ou enduro plus résistante, les roues XTR sont dotées d’un moyeu à cartouche industriel modernisé pour un entretien facile et une étanchéité optimale.

WH-M9220 – Roues Enduro / Trail

Jante tubeless carbone robuste de 29 pouces

Jante sans crochet de 30 mm de largeur intérieure pour éviter les déformations et les crevaisons

Rayons en acier inoxydable robustes

Structure conventionnelle à 28 trous

Angle d’engagement de 3,5 degrés

Réduction de la traînée en roue libre

MICRO SPLINE

Frein à disque CENTERLOCK

WH-M9200 – Roues XC légères

Jante tubeless carbone légère de 29 pouces

Jante à crochet de 29,6 mm de largeur intérieure

Rayons légers en titane

Structure à rayons droits à 24 trous

Angle d’engagement de 3,5 degrés

Réduction de la traînée en roue libre

MICRO SPLINE

Frein à disque CENTERLOCK

Moyeux HB-M9210 et FH-M9210

Les nouveaux moyeux Shimano M9210 bénéficient de roulements et de joints améliorés pour un entretien plus facile et des performances accrues. Les joints ont été optimisés pour réduire la résistance au roulement tout en empêchant l’eau et les débris de pénétrer. Le FH-M9210 offre une conception améliorée du moyeu libre à engagement direct avec un angle d’engagement de 3,5 degrés, une traînée plus faible en roue libre et une construction plus légère.