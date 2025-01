Partenaires depuis 2023, l’équipe féminine FDJ-Suez et Shimano vont continuer de travailler ensemble les deux prochaines saisons.

Dans un sport où les équipes et les sponsors peuvent évoluer et changer aussi rapidement que n’importe quel parcours de course, Shimano annonce ce jeudi la prolongation de son partenariat avec l’équipe UCI Women’s WorldTour, FDJ-Suez. Depuis 2023, Shimano est le compagnon constant de l’équipe et restera le partenaire technique officiel pour les saisons de cyclisme sur route 2025 et 2026, les deux organisations s’étant engagées à prolonger ce partenariat de deux années supplémentaires.

Shimano fournira à FDJ-Suez ses derniers produits et technologies, notamment son groupe sans fil Dura-Ace Di2, qui soutiendra le calendrier de courses ambitieux de l’équipe. Avec l’expérience de changement de vitesse et de freinage la plus avancée, FDJ-SUEZ bénéficiera des performances de changement de vitesse ultra-rapides, précises et fiables de Dura-Ace, offrant à l’équipe l’avantage compétitif dont elle a besoin pour affronter les plus grandes courses. L’ajout de coureuses de haut niveau à l’effectif de cette année, dont Demi Vollering, gagnante du Tour de France Femmes 2023 avec Zwift, et pas moins de quatre victoires consécutives en courses d’étape en 2024, aux côtés de la championne de France Juliette Labous, Elise Chabbey et Ally Wollaston, signifiera des ambitions et des objectifs encore plus grands pour la saison à venir.

Stephen Delcourt, Directeur Général de FDJ-Suez :

« Dans une période où l’équipe a connu des changements importants en termes de sponsoring, il était crucial pour nous de préserver cette incroyable aventure avec Shimano. Cette marque représente non seulement l’excellence technique, mais s’impose également comme un partenaire de long terme avec lequel nous avons noué des liens solides au fil des années. Prolonger ce partenariat était une priorité pour nous, car il reflète nos valeurs communes et notre engagement envers la performance et l’innovation. »

Yuzo Shimano, vice-président exécutif Shimano :

« La croissance extraordinaire du Women’s WorldTour nous a montré ce qu’il était possible de faire en si peu de temps. Ce que nous voyons aujourd’hui, en termes de génie tactique, de concurrence féroce et d’audience mondiale croissante, représente une nouvelle ère dans le sport cycliste ».