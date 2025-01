Une aérodynamique optimale

Le nouveau Noah Fast a été entièrement conçu en respectant les dernières réglementations de l’UCI sur les formes et profils des tubes. La grande nouveauté réside dans l’application de la règle 8:1, qui autorise des tubes huit fois plus longs que larges, contre un ratio de 3:1 auparavant. Cela a permis d’obtenir des profils longs et fins sur la fourche et les bases arrière. Le grand tube diagonal se distingue immédiatement et a été spécialement conçu pour canaliser le flux d’air autour des bidons sans créer de résistance.

Le tube de direction a été allongé en tirant parti des triangles de compensation autorisés par le règlement UCI. Ces surfaces situées derrière le tube de direction et autour du tube de selle garantissent une meilleure gestion du vent. De plus, une combinaison de profils symétriques et asymétriques pour la fourche et les bases arrière optimise l’aérodynamisme. Par vent latéral, le flux d’air suit une surface convexe et allongée, offrant ainsi plus de stabilité au cycliste. En résumé, ces innovations garantissent une efficacité aérodynamique exceptionnelle.

Une géométrie progressive

Grâce à des années de sponsoring dans le cyclisme sur route, Ridley a observé une évolution progressive des positions des cyclistes vers une posture plus avancée. Sur la base de ces données, les ingénieurs ont déterminé qu’un angle de tube de selle de 76 degrés correspond à la médiane. Un angle de selle plus prononcé répond à la préférence croissante des cyclistes pour une position avec un angle de hanche ouvert, améliorant ainsi le transfert de puissance. Un boîtier de pédalier abaissé compense l’utilisation de pneus plus larges dans le cyclisme moderne. Enfin, le tube de direction plus bas, combiné à un cockpit intégré, permet au cycliste d’adopter une position aérodynamique plus agressive, réduisant ainsi la surface frontale.

Une intégration du cockpit

Le cockpit Nimbus Aero a été spécifiquement conçu pour ce nouveau modèle et a été développé en parallèle avec le cadre. L’objectif était de combiner performance aérodynamique et confort. Grâce à cette intégration, les turbulences sont réduites par rapport à une configuration classique. Le cockpit Nimbus Aero suit également la tendance du peloton en faveur de guidons plus étroits (360 mm sur le haut). D’un point de vue ergonomique, des drops évasés assurent un comportement équilibré, tandis que la partie supérieure aérodynamique du guidon s’incline légèrement vers le cycliste, favorisant une position naturelle des poignets en appui sur le haut du guidon. Les courbures sont également conçues pour orienter naturellement les shifters vers l’intérieur. Toutes ces caractéristiques respectent les réglementations strictes de l’UCI concernant le placement des commandes.

Une approche holistique