Miche devient partenaire de la formation Groupama-FDJ et fournira des roues à l’équipe française en 2025.

Le fabricant de roues Miche et Groupama-FDJ ont annoncé, ce jeudi, le début de leur collaboration. Le Rose, le Jaune et le Rouge des Grands Tours, la poussière des Strade Bianche, les Murs des Flandres et les pavés de Paris-Roubaix façonneront l’année 2025 de Miche, une année qui s’annonce riche en défis sur la grande scène des courses du World Tour. L’entreprise de San Vendemiano, référence dans le monde du cyclisme, est le nouveau partenaire technique de l’équipe cycliste Groupama – FDJ pour la saison 2025, en fournissant des roues et des composants de la gamme Race Division, une ligne conçue pour répondre aux besoins des coureurs professionnels.

Une vision commune

Grégory Girard, Directeur Général de Miche, annonce le début d’un accord de sponsoring technique entre l’entreprise de San Vendemiano Veneto et l’équipe cycliste française Groupama-FDJ. Il s’agit d’un engagement fort des deux parties, unies par un objectif commun : être les meilleurs acteurs du circuit cycliste World Tour. L’équipe de Marc Madiot utilisera donc les roues de la marque italienne et non plus les roues Shimano, comme c’était le cas ces dernières saisons. La formation française reste toutefois fidèle à la marque japonaise avec le groupe Dura-Ace, monté sur les vélos Wilier.

Grégory Girard, Directeur Général de Miche :

« C’est avec une grande fierté que nous devenons le partenaire technique de l’équipe World Tour Groupama-FDJ en lui fournissant nos roues. Ces roues sont devenues l’un des produits phares de notre entreprise et nous apportent déjà beaucoup de satisfaction en termes de ventes. Il s’agit d’une étape cruciale pour la marque Miche : pour la première fois, nos roues seront utilisées par une équipe World Tour, un objectif que nous avons atteint en consacrant de nombreuses ressources à l’amélioration du produit, à travers plusieurs séances d’essais en soufflerie et de nombreux tests sur route réalisés avec des coureurs professionnels. Mais ce n’est qu’une première étape : notre objectif, en plus de rehausser le prestige de la marque Miche, est d’élever encore le niveau de notre produit ».

Thierry Cornec, Directeur Général de l’équipe Groupama-FDJ :

« Je suis ravi d’associer l’équipe Groupama-FDJ à une marque aussi emblématique que Miche. Dès le premier jour, l’objectif principal des deux équipes a été de travailler côte à côte pour tirer parti de notre expertise et de nos retours d’expérience afin d’affiner encore davantage leurs produits de haute performance. Miche ne se contente pas de participer, mais est là pour soutenir profondément l’équipe afin de remporter les plus grandes courses internationales et toute notre équipe relève ce défi ».