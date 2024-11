Scott vient de dévoiler le tout nouveau Addict RC, avec un kit cadre plus léger de 300 grammes comparé à son prédécesseur.

Conçu et pensé pour défier les lois de la gravité et booster votre performance, le tout nouveau Addict RC est le vélo de course de série le plus léger fabriqué à ce jour par Scott. Pour attaquer des montées raides ou pour votre sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée, chaque aspect de ce vélo a été méticuleusement conçu pour atteindre un but unique : laisser tous vos concurrents derrière vous.

Une quête de légèreté pour le Scott addict 2025

L’engagement de SCOTT à concevoir des vélos légers est indissociable de son expertise en matière de technologie carbone. Pour le tout nouveau Addict RC, l’entreprise suisse a repris son approche de fabrication de vélo de route en carbone, en recherchant des moyens innovants d’améliorer la performance sur route. Le résultat ? Une impressionnante réduction de 300 g sur le poids total du kit cadre comparé à son prédécesseur, sans aucun compromis sur la performance.

Ingénierie de précision

Grâce à une nouvelle technique de moulage du carbone, Scott a produit un cadre complètement creux, sans aucune section de tube pleine. Ce procédé unique dans l’industrie permet un cadre conçu sur mesure pour cette méthode de fabrication. L’intérieur du cadre est ultra-lisse, et toute la résine en excès est extraite durant le processus de moulage, ne laissant que le strict nécessaire pour une rigidité et une résistance optimales. La pression constante sur toute la surface assure un compactage optimal du carbone.

Géométrie optimisée

La nouvelle géométrie de l’Addict RC a été entièrement repensée pour accueillir des pneus plus larges, tout en améliorant sa maniabilité. Que vous soyez un cycliste professionnel ou amateur, le nouvel Addict RC promet agilité et réactivité.

Cockpit Syncros IC-R100-SL

Le nouveau Addict RC a servi de support au développement d’un cockpit Syncros innovant, l’IC-R100-SL. L’objectif était de créer un cintre aérodynamique, optimisé pour une meilleure économie d’énergie. Grâce à un nouveau design de serrage et à une construction allégée, ce cockpit est désormais plus léger tout en offrant la même résistance.

Tige de selle Syncros SP-R100-SL

Un système de kit cadre symbiotique ne peut fonctionner qu’avec une tige de selle assortie. La tige de selle SP-R100-SL est 10 % plus légère que le modèle précédent, optimisant ainsi la construction et le confort.

Les prix de la nouvelle gamme Scott Addict RC 2025