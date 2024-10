Lapierre vient de dévoiler son nouveau modèle, le Xelius DRS, conservant sa polyvalence et sa légèreté tout en étant plus aérodynamique.

Lapierre vient de présenter, ce mardi 22 octobre, son tout nouveau modèle, le Xelius DRS. Le modèle Xelius SL3 avait fait un grand bond en avant en matière aérodynamique et poids (vs SL2), se rapprochant des performances aéro du Aircode DRS (+3%). En améliorant des caractéristiques aéro reprises du Aircode et du Xelius, le nouveau Xelius DRS est tellement plus aéro qu’il surclasse nettement le Aircode DRS et le Xelius SL 3, sans renier ce qui a fait son succès : la polyvalence, la légèreté et le confort. Grâce à l’extrême précision des logiciels d’analyse CFD ANSYS FLUENT, Lapierre a retravaillé des zones très précises du cadre afin d’obtenir les meilleurs résultats tout en conservant les caractéristiques de design et de confort spécifique du Xelius.

Vélo de route le plus performant par Lapierre

Le Xelius DRS a l’ADN du Xelius SL 3 et du Aircode DRS. Il est le fruit de plusieurs années d’évolution et d’amélioration tant sur le plan aérodynamique que du confort et de la légèreté. Le but était de trouver la meilleure section de tube pour l’aéro, garder la finesse pour maitriser le poids, ont été autant de contraintes dans le développement. Le Xelius DRS est le vélo de route le plus performant jamais développé à ce jour par l’équipe d’ingénieurs Lapierre. En ajustant la section, mais aussi l’orientation des tubes, l’aérodynamisme a été optimisé sur l’ensemble du cadre. Environ 10 % de la résistance aérodynamique est imputable au cadre et à la fourche. De nouvelles modifications de profils de tubes peuvent faire gagner de précieuses secondes ou économiser de précieux watts, et ce quel que soit le niveau de pratique, amateur ou professionnel.

Zones d’améliorations aérodynamiques :

1. 3D Tubular R

2. Tube de selle et tige de selle

3. Haubans profilés

4. Douille de direction conique

5. Jambage et tête de fourche

6. Tube diagonal

7. Axes traversants

Des gains aéros significatifs

Le nouveau Xelius DRS surclasse les précédents modèles Lapierre, que ce soit le Xelius SL3 ou la dernière version du Aircode DRS.

15% plus aéro que le Xelius SL3 et AIRCODE DRS

14 watts plus efficace à 50 km/h, soit 7s gagnées tous les 10 km

5 watts plus efficace à 35 km/h soit 10s gagnées tous les 10 km

Au-delà du temps gagné, c’est surtout de l’économie d’énergie pour le cycliste, donc de meilleures performances sur les longues distances

Quel que soit le niveau de performance, le Xelius DRS booste les performances sur tous les profils de routes. Le Xelius DRS est plus rapide que le Xelius SL3 jusqu’à 10% de pente pour un cycliste élite* (puissance moyenne de 300w). Le cycliste amateur (puissance moyenne de 180 W) aura un avantage aéro jusqu’à 7.5 % de pente moyenne. Concrètement, le Xelius DRS permet de gagner :

34 sec./h (38.4 km/h de moyenne / 0% de pente)

48 sec./h dans une descente de 8%

14.6 sec./h dans une montée jusqu’à 4%

Carbone UD SLI

Toute la difficulté pour les ingénieurs composite a été de trouver les meilleures fibres et le meilleur drapage des plis de carbone pour que le cadre restitue le plus rapidement l’énergie du cycliste tout en donnant un côté impulsif et dynamique. Le savoir-faire Lapierre avec plus de 20 ans en World Tour et 15 ans en construction carbone offre un avantage afin de proposer le meilleur de la construction UD SLI et UD SLI Team. Tous les cadres XELIUS DRS sont construits avec les fibres unidirectionnelles Torayca, référence mondiale dans la fabrication de fibres de carbone.

Deux niveaux de constructions sont proposés pour des dynamiques et des différences de poids et de réactivité. D’un niveau de performance élevé, le carbone UD SLI se retrouve dès la série 5.0 jusqu’à la série 9.0. Les modèles 10.0 et les séries spéciales SE/SO ainsi que les kits cadres sont construits avec le meilleur des lay-up Lapierre, l’UD SLI TEAM.

Série UD SLI :

Destiné aux cyclistes amateur et élite à la recherche du meilleur ratio aéro/poids/performance. Utilisé dès le premier niveau de gamme 5.0.

Construction avec plus de 80% de fibre de carbone Toray T800, fibre Module Intermédiaire (IM) utilisée en aérospatiale et en Formule 1.

La fibre T700S (Standard Modulus) apporte un peu plus d’élasticité et de confort dans des zones comme le 3D Tubular ou les haubans.

Série UD SLI TEAM :

Destiné aux cyclistes les plus exigeants et les coureurs professionnels/élites amateurs pour un maximum de rendement et de réactivité et de légèreté.

Construction UD SLI Team plus légère et meilleur rapport rigidité/réactivité grâce à la présence de fibre Haut Module M40J et YS60 pour près de 30% de sa construction.

La fibre module intermédiaire T800 représente un peu plus de la moitié de la construction du cadre.

La fibre T700S compose le reste du cadre pour apporter élasticité et confort sur des zones comme le 3D Tubular ou les haubans.

Aéro vs poids

Améliorer le design aéro tout en maîtrisant le poids est une chose bien plus complexe qu’il n’y paraît. Le poids du cadre dépend de multiples facteurs :

Le design et donc la section des tubes aéro.

La construction du cadre avec le choix des fibres utilisées pour conserver le même niveau de rigidité et de réactivité que le Xelius SL 3.

Maintenir le poids du cadre (finition brute) sous le seuil des 800 g malgré des tubes plus aéro et l’usage de fibres de carbone haut de gamme IM et HM en grandes proportions a été un challenge passionnant. Avec le nouveau lay-up DU SLI Team à 790 g*, le Xelius DRS reste plus que jamais un vélo léger, polyvalent et ultra peformant.

Le poids est un chiffre facilement mesurable et comparable, tout comme l’aéro peut se ressentir en roulant. Mais la répartition des masses (3D Tubular, Trap Door), le comportement, le dynamisme et la réactivité d’un cadre sont tout aussi importants dans la notion de performance.

50 g d’écart sur un cadre c’est :

+/- 6% (790 g vs 745 g)

+/- 0.7% sur un vélo complet ( 7 kg)

+/-0,06% sur un ensemble vélo (7kg) + cycliste (70 kg)

Les résultats aéro Lapierre ont démontré que malgré les 45 g de plus sur le cadre, le Xelius DRS reste plus performant jusqu’à 10% de pente (Tipping point) par rapport au Xelius SL3, et qu’il est beaucoup plus léger et aéro que le Aircode DRS.

3D Tubular : la performance avec le confort

Le 3D Tubular a plusieurs avantages. Au-delà de gagner du poids, il apporte du confort en libérant l’intégralité du tube de selle de toute contrainte, le laissant ainsi se déformer sur toute sa longueur. Grâce au travail sur le lay-up carbone, Lapierre a conservé le même niveau de qualité de dispersion des vibrations avec des haubans elliptiques plus profilés et un tube de selle et une tige de selle aéro au profil D-Shape. L’ensemble du design améliore significativement l’aéro dans cette zone complexe. Enfin, avec un cadre et fourche toujours compatible pour des pneus de 32 mm, le Xelius DRS peut parfaitement performer sur des compétitions avec des routes à secteur gravel ou pavées.

Nouveaux composants

Nouveau cintre combo Lapierre :

Nouvelle largeur plus étroite 37/39/41 cm (top axle/axle),5° de flare, angle potence -10°

Cintre compact : Reach (72mm) et Drop (125)

Routing semi intégré > manutention simplifiée

Poids ultra léger : 325 g (39/100)

Nouvelle tige de selle spécifique Xelius DRS$

Design D Shape pour l’aero

Construction UD carbone

Compatible selle rail carbone et alu

2 longueurs : 350 (XS>M)/400 mm (L>XXL)

2 reculs de selle : 0 mm / 15 mm

Poids léger : 128g (350/0) / 145 g (400/15 mm)

Nouvel axe traversant

Design tête conique (auto-centrage de la roue), tête intégrée plus aéro

Montage plus facile et rapide avec auto-centrage sur la fourche et le cadre

Nouvelle potence Alu

Nouveau design, angle -10°

Routing semi intégré

Longueurs de 80 à 140 mm

Poids : 242 g (110 mm)

Nouveau cintre carbone aéro

Aero & design compact

Non compatible pour les prolongateurs Flare de 5°

Drop : 130 mm / Reach: 70 mm

Largeurs 38/40/42/44 cm

Poids : 240 g (40 cm)

Xelius DRS : la quintessence de la performance

Tourné vers l’attaque et l’explosivité, aussi vif en montée qu’agile et ultra précis en descente, le Xelius DRS conserve la même géométrie éprouvée que le Xelius SL et Aircode DRS.

Points clés :

Base courte 405 mm pour la réactivité/explosivité

Angle de selle redressé pour une position sur l’avant pour inciter à l’attaque

Poids du corps recentré pour un parfait équilibre des masses et contrôle du vélo

Reach allongé pour de meilleurs appuis sur la roue avant pour les descentes et les virages serrés

La nouveauté sur le Xelius DRS vient de l’arrivée d’une 6ᵉ taille XXL, pour les cyclistes de plus de 1,95 m.

Xelius DRS x DT SWISS

Aero, légères, performantes, fiables, les roues alu et carbone DT SWISS dynamisent l’ensemble de la gamme Xelius DRS (à l’exception du modèle 5.0). Toutes sont compatibles Tubeless. Les roues carbone ERC 1600 sont des modèles conçus spécialement et uniquement pour Lapierre et le Xelius DRS. Ces roues DT SWISS ERC1600 ont un profil de jante de 45 mm de hauteur, 22 mm de largeur interne, et moyeux DT 350 Spline. Les modèles ERC 1400 et ERC 1100 (modèle 9.0 et 10.0 et SE), ont un profil différencié avant/arrière, avec jante de 35 et 45 mm pour un gain de poids et une sensation de légèreté dans la direction.

Gamme Xelius DRS 2025

Une offre variée et complète

9 modèles vélo complet et 3 kits cadre composent la gamme Xelius DRS.

La part belle à l’électronique

Désormais, performance rime avec transmission électronique. 8 modèles sur 9 sont équipés de groupes électroniques à transmission sans fil, Shimano Di2 ou SRAM AXS. Fiables, rapides et ultra-précis en toutes circonstances dans les changements de vitesses rapides, les transmissions électroniques apportent un plus en matière de performance. Aussi, le Xelius DRS est équipé dès le premier modèle 5.0 d’un cintre aéro carbone et de roues compatibles tubeless.

Tarifs du Lapierre Xelius DRS :