Lapierre vient de présenter le nouveau Pulsium, son modèle confort taillé pour l’endurance bénéficiant désormais d’un look plus typé course.

Depuis son lancement en 2014, le Pulsium s’est fait une réputation et a démontré son efficacité en matière de confort quel que soit l’état de la route. En 2021, le modèle avait pris une voie moins sportive, assumé par une géométrie plus confort. Avec cette nouvelle version, Lapierre a fait le choix d’un vélo plus performant. Plus confortable, plus léger, plus aéro et plus typé course que la dernière génération, le dernier Pulsium symbolise la nouvelle approche du cyclosport jusqu’aux épreuves d’ultra-distance.

Le 3D Tubular, la solution éprouvée

Des routes bitumées et pavées aux routes dégradées, le Pulsium a toujours eu cette aptitude à gommer les imperfections. Améliorer encore la sensation de confort tout en simplifiant le concept et en renforçant l’identité du vélo, c’est ce qui a amené Lapierre à préférer notre concept 3D Tubular Endurance au système SAT avec son élastomère. Plus léger, plus épuré, le concept 3D Tubular a fait ses preuves au plus haut niveau, tant sur les courses World Tour qu’en VTT Cross-Country. Grâce au 3D Tubular, la construction est simplifiée tout en allégeant visuellement les lignes du cadre.

En moyenne 5 à 7 % plus efficace au niveau du tube de selle et au niveau de la selle, le 3D Tubular special endurance fait encore mieux que le système SAT. Le design spécifique du 3D Tubular, avec sa cassure avant la jonction avec le tube supérieur, améliore les qualités de dispersion des vibrations basses fréquences (50 hz). Encore plus “souple” verticalement, grâce à la combinaison des haubans Flexstays, du nouveau 3D Tubular et du tube de selle rond de 27.2mm, le Pulsium filtre au maximum les basses fréquences quelle que soit la vitesse. Le cycliste peut ainsi se concentrer sur son effort, pédaler sereinement et conserver de la fraîcheur musculaire pour rouler plus longtemps.

De petits changements qui font une grande différence

Rendre de nouveau le Pulsium plus sportif, sans être extrême. C’est le défi que Lapierre a su relever en apportant des modifications concrètes sur la géométrie. Pour cela, la marque française est repartie d’une feuille blanche en pensant à ceux qui voulaient tenir la distance, même au-delà de leur espérance. Géométrie plus sportive, mais accessible à tout cycliste amateur, le Pulsium se replace dans la catégorie sport/performance, avec la création d’une 6ᵉ taille, XXL, pour les plus grands cyclistes.

Le cadre légèrement plus sloping pour la maniabilité, avec un tube de selle légèrement plus redressé pour replacer le cycliste sur l’avant, un ratio stack/reach un petit peu plus agressif, et bien sûr une douille de direction plus basse pour améliorer la position aero du cycliste et avoir un vélo plus dynamique à piloter. La combinaison de toutes ces modifications donne au Pulsium un caractère plus affirmé, mais non exclusif.

Les changements en 5 points

1. Douille de direction 2cm* plus basse

2. Angle de selle redressé de 0,5°

3. Stack évolutif (9 to 19mm) selon les tailles

4. Reach plus long de 4mm pour les tailles XS à M

5. Bases de 415 mm, compatible avec pneus de 38mm

Des gains aéro certifiés

La transposition de sections de tubes NACA et KAMMTAIL du Xelius DRS au Pulsium au niveau de la tête de fourche et de la douille de direction conique ont permis de maximiser la pénétration dans l’air de l’avant du vélo. Résultat, quelques watts économisés et des secondes de gagnées sans aucun effort. La performance commence aussi par ces gains marginaux.

5%* plus aéro que le Pulsium/Pulsium SAT

6,1 watts plus efficace* à 50 km/h, soit 4s gagnées tous les 10 km

2.1 watts plus efficace* à 35 km/h soit 5s gagnées tous les 10 km

Les ingénieurs Lapirrre ont opté pour un niveau de carbone UD SL : c’est à ce jour notre meilleur niveau de carbone pour les nons professionnels ou experts. Sa construction en fibres de carbone unidirectionnel de qualité Standard Modulus est optimisée. Les plis sont griffés et placés sous vide d’air autour d’un mandrin latex afin d’assurer un haut niveau de compression entre les différents plis et d’expulser un maximum de résine lors de sa phase de cuisson pour alléger la construction finale.

Efficacité pour rouler plus vite

Le cadre du nouveau Pulsium est aussi optimisé pour l’ultra distance et pourvu de plusieurs inserts de fixations comme sur le tube supérieur ou discrètement placés sur la fourche et les haubans pour recevoir un garde-boue avant et arrière, toujours compatible avec des pneus de 38 mm. Malgré cela, et grâce à sa construction UD SL, le nouveau cadre Pulsium reste sous le seuil du kilo, avec un cadre à 992g*, soit 100 grammes de moins que l’ancien modèle. La fourche est, elle aussi, relativement légère dans sa catégorie avec 380 g** seulement.

7 modèles composent la gamme Pulsium 2025, avec deux choix coloriels pour les modèles 6.0 et 7.0. Et 6 modèles sur les 7 sont équipés de groupes électroniques à transmission sans fil, Shimano Di2 ou SRAM AXS. À l’instar de la gamme performance, la famille Pulsium rime donc avec la modernité grâce à la transmission électronique. La fiabilité et la précision de vitesse sont un atout pour les longues sorties. La rapidité, la précision et la personnalisation des changements de vitesse via les applications dédiées permettent de se concentrer sur l’effort.

Un poste de pilotage revu

L’ensemble de la gamme Pulsium reçoit la nouvelle potence Lapierre aluminium avec un angle de -10° et un routing semi interne qui facilite l’entretien et le montage. Les cintres Lapierre (alu et carbone) sont également pourvus d’un flare de 10° pour le confort de pilotage main en bas.

Nouvelle potence Alu :

Nouveau design, angle -10°

Routing semi intégré

Longueurs de 80(XS/S) à 120 mm (XXL)

Poids : 242 g (110 mm)

Nouveau cintre carbone aéro (modèle 8.0) :

Aero & design compact

Non compatible pour les prolongateurs

Flare de 10°

Drop : 120 mm / Reach: 70 mm

Largeurs 38/40/42 cm

Poids : 240 g (40 cm)

Les roues carbone ERC 1600 sont des modèles conçus spécialement et uniquement pour Lapierre et le Pulsium. Ces roues DT SWISS ERC 1600 ont un profil de jante de 45 mm de hauteur, 22 mm de largeur interne, et moyeux DT 350 Spline. Les autres modèles sont équipés des roues DT Swiss endurance à jante aluminium semi-profilées et compatibles Tubeless pour maximiser l’adhérence, le rendement et le confort.

Prix Lapierre Pulsium 2025