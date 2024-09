Grand favori de la course en ligne des championnats du monde ce dimanche, Tadej Pogacar utilisera un nouveau vélo. Il s’agit d’une version limitée du Colnago du V4Rs, le vélo actuellement utilisé par l’UAE Team Emirates. Il se distingue par sa livrée colorée et étincelante, agrémentée d’éléments graphiques évoquant les innombrables succès de Tadej Pogačar en selle sur un Colnago : le jaune pour ses trois victoires sur le Tour de France, le rose pour le Giro d’Italia, les pois du maillot de meilleur grimpeur du Tour, le blanc pour le maillot de meilleur jeune, le vert du Tour de Lombardie et de Liège-Bastogne-Liège… Les références sont infinies, formant un véritable kaléidoscope de victoires.

Le Colnago V4Rs Tadej est sublimé par une série de composants spécifiques, comme le plateau Carbon,Ti, les axes traversants spéciaux, les vis de p orte-bidon sérigraphiées et le dérailleur arrière.