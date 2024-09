Mavic présente sa nouvelle paire de roues carbone, S42 Disc, alliant performance et polyvalence, à moins de 1000 €.

Mavic vient de dévoiler sa nouvelle paire de roues S42 Disc. Grâce à une largeur interne de 21 mm, cette roue maximise le volume du pneu, ce qui accroît la confiance, améliore l’efficacité et optimise les performances dans les virages. Une hauteur de profil de 42 mm et des rayons plats testés en soufflerie maximisent l’aérodynamisme de la Cosmic S 42 Disc et lui confèrent une stabilité latérale à grande vitesse. Les cyclistes à la recherche d’une polyvalence sur les routes peu vallonnées ou de montagnes trouveront leur bonheur.

Le faible poids garantit d’excellentes capacités sur les pentes les plus difficiles. La technologie UST Tubeless Ready de Mavic simplifie l’installation des pneus, offrant un confort et une efficacité accrus. Les rayons de haute qualité, les roulements durables et notre technologie de roue libre ID360 garantissent résistance et longévité. Assemblée à la main en Europe, la paire de roues Cosmic S 42 Disc est disponible au prix de 999 €, pour un poids de 1655 grammes, 745 pour l’avant et 850 pour l’arrière.

Caractéristiques roues Mavic S42 Disc :