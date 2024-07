Lapierre vient de dévoiler deux kits cadres, Xelius SL et Aircode DRS, en hommage à Thibaut Pinot et ses 14 ans de carrière.

Pour célébrer sa fin de carrière et en hommage à ces 14 années de succès communs au sommet du World Tour, Lapierre a créé et offert à Thibaut Pinot un vélo spécial. Cette collection reflète la carrière remarquable de Pinot, en intégrant ses préférences personnelles et ses expériences de compétition dans le design et les caractéristiques des vélos. La teinte bleue dominante évoque ses 14 années passées chez les professionnels et son amour pour le Plateau des Mille Étangs, son lieu d’entraînement privilégié. Le blanc, omniprésent, symbolise la pureté de son engagement, ses attaques audacieuses et ses ascensions épiques vers les plus hauts sommets.

Un design unique

Cette peinture unique sera disponible sur les deux modèles emblématiques de Lapierre : Xelius SL et Aicrode DRS. L’ensemble cadre et fourche UD SLI TEAM est vendu avec son jeu de direction, le cintre carbone UD aero, de la potence associée LP alu avec support GPS Garmin/Wahoo, ainsi que de la tige de selle Lapierre carbone spécifique à chaque cadre. Vendue en édition limitée, cette collection de kits de cadres sera disponible dès le 18 juillet au prix de 3 799 € (PPC), sur le site www.lapierrebikes.com, et dans les magasins Lapierre Dijon, Lapierre Besançon, Lapierre Toulouse, ainsi qu’auprès des 450 revendeurs de la marque en France.

Kit cadre Xelius SL Team

Cadre : Lapierre carbone UD SLI TEAM

Fourche : Lapierre carbone UD SLI TEAM

Jeu de direction : Acros

Cintre : Lapierre carbone 40 cm (XS, S), 42 cm (M, L, XL)

Potence : LP alu -5.7°avec support GPS Garmin/ Wahoo, 90 mm (XS, S), 100 mm (M), 110 mm (L), 120 mm (XL)

Tige de selle : LP Carbon UD 350/27.2 mm

Tailles : XS, S, M, L, XL

Kit cadre Aircode DRS Team