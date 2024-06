Les coureurs de la Cofidis rouleront sur des Look 795 Blade RS avec une peinture Iconic Platinum White sur le Tour de France.

Nouveau maillot et nouvelle peinture de vélo pour les coureurs de la Cofidis sur le Tour de France 2024. Lancé l’an dernier, l’équipe roulera toujours sur les vélos Look 795 Blade RS mais désormais avec une peinture Iconic Platinum White. Le vélo est disponible à la vente au prix de 9 690 €.

Art transcends time.

Introducing the 795 Blade RS in Iconic Platinum White 😍

An evolution in line with our vision of art and cycling, bringing creativity and performance together in a single approach.https://t.co/B4VF9exYNK#lookcycle #roadbike #procycling pic.twitter.com/dwNl1CdRgo

— LOOK Cycle (@lookcycle) June 27, 2024