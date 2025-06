BMC vient de dévoiler le nouveau Teammachine SLR 01 avec un cadre 16% plus léger que son prédécesseur.

Un vélo qui redéfinit l’effet gravitationnel

Le tout nouveau BMC Teammachine SLR 01 n’est pas seulement un grimpeur, c’est une révolution en matière d’équilibre, d’agilité et d’élégance. Conçu pour redéfinir l’effet que la gravité a sur nos ascensions et faire entrer la course en ligne dans une nouvelle ère, il incarne tout ce que BMC représente : une innovation incessante, une performance sans compromis et un ADN de pure compétition.

Au fil des décennies, le Teammachine SLR 01 a marqué de son empreinte les ascensions les plus emblématiques du monde. Avec le dernier Teammachine SLR 01, BMC reprend cet ADN et lui donne une nouvelle dimension – plus léger, plus vif, plus rapide – l’évolution naturelle d’une légende, construite pour emmener les grimpeurs plus haut que jamais.

Un cadre 16% plus léger

BMC a conçu un vélo conçu pour rassasier les exigences actuelles des compétiteurs et amateurs de dénivelé. Le dernier Teammachine SLR 01 représente le progrès dans sa forme la plus pure : il offre la même rigidité explosive et la même accélération que son prédécesseur, mais avec un cadre 16% plus léger (cadre peint, taille 54).

Chaque gramme soustrait est le résultat de matériaux haute technologie, de formes de tubes raffinées et d’un processus de construction exécuté à la perfection. En appliquant les enseignements aérodynamiques du Teammachine R 01, le Teammachine SLR 01 n’est pas seulement conçu pour grimper, il est conçu pour gagner. La prochaine génération de performances dédiée à la compétition, prête à ouvrir la voie.

À qui s’adresse ce vélo ?

Pour les coureurs qui respirent l’ambition. Pour ceux qui recherchent les sensations de rouler proche des sommets, qui sont attirés par les étapes alpines, les virages en épingle et les arrivées en altitude. Le Teammachine SLR 01 est conçu pour les purs grimpeurs, pour ceux qui recherchent le silence de l’ascension, le frisson de la descente et l’équilibre parfait entre l’homme, la machine et la montagne. Contrairement au Teammachine R 01, qui domine les parcours plus plats et de moyenne altitude grâce à son efficacité aérodynamique, le Teammachine SLR 01 est le choix ultime pour ceux qui courent là où la route s’incline vers les sommets.

Lorsque chaque gramme compte

Lorsqu’il s’agit de conquérir les étapes de montagne, deux facteurs comptent le plus : le poids et la rigidité. Le dernier Teammachine SLR 01 s’attaque de front à ces deux facteurs avec une plateforme redessinée qui perd 222 g (peinture incluse, par rapport à la génération précédente) tout en conservant les mêmes valeurs de rigidité globale que la génération précédente ou que l’actuel Teammachine R 01. Une rigidité qui compte pour l’efficacité du pédalage et la maniabilité. Comment ? Grâce à des profils de tubes affinés, un lay-up de carbone optimisé, de nouvelles techniques de fabrication et une finition de peinture encore plus fine – pour un cadre qui offre une accélération explosive, un transfert de puissance intégral et une plus grande réactivité.

La performance aérodynamique joue un rôle tout aussi vital, même en altitude. S’inspirant du Teammachine R 01 optimisé pour l’aérodynamisme, le Teammachine SLR 01 présente une surface frontale réduite, des profils de tubes optimisés, une fourche repensée et une évolution de la tige de selle, le tout contribuant à améliorer l’efficacité sans compromettre le niveau de confort.

Avec un dégagement permettant d’utiliser des pneus de 32 mm (mesuré), le Teammachine SLR 01 est conçu pour être polyvalent tout en respectant les normes de course modernes et les règlements de l’UCI. Il s’agit de la machine pour grimpeur la plus complète de BMC à ce jour : légère, aérodynamique et sans cesse axée sur la performance – prête à rehausser les attentes des coureurs et des détaillants.

Sculpté par la vitesse

Le dernier Teammachine SLR 01 incarne la recherche incessante de l’efficacité aérodynamique et de l’ingénierie de BMC. Conçu pour une intégration parfaite, son cadre sculpté minimise la traînée tout en préservant l’esthétique propre et axée compétition que les coureurs associent à BMC. Les systèmes de cockpit ICS et le passage interne des câbles améliore à la fois forme et fonction, offrant un système élégant et performant.

Au cœur de tout cela, il y a l’investissement continu de BMC dans l’innovation, les efforts incessants pour conquérir le flux d’air grâce à des simulations numériques de dynamique des fluides, des heures en soufflerie, des tests en vélodrome et de multiples collaborations entre les ingénieurs de l’Impec Lab et de spécialiste en aérodynamique.

La précision en mouvement

Construit sur la base de la géométrie éprouvée du Teammachine R 01, cette génération de Teammachine SLR 01 offre une maniabilité très précise et une réactivité intuitive pour toutes les tailles, du 47 au 61. Il est conçu pour se sentir comme un véritable prolongement du cycliste, offrant confiance dans chaque descente et réactivité dans chaque virage. En parallèle, le Tuned Compliance Concept (TCC) de BMC garantit que le confort n’est jamais sacrifié. Grâce à un assemblage de carbone conçu avec précision et à la forme de la nouvelle tige de selle Aero Shape, les vibrations de la route sont amorties sans atténuer le ressenti de la route, ce qui permet aux coureurs de rester frais et forts plus longtemps.

Modèles disponibles :

Teammachine SLR 01 ONE

Carbon / Neon Red

Groupe : SRAM RED AXS (RED-E1)

Roues : DT Swiss ARC 1100 DICUT | 38mm

Pneus : Pirelli P Zero Race TLR RS | Tubeless | 26mm

Cintre : ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit

Selle : Fizik Argo Vento R1 | 140mm

Poids : 6.6kg | Size 54 with all accessories

Prix : 12’999 EUR / USD

Teammachine SLR 01 TWO

Blue Carbon / White

Groupe : SHIMANO Dura Ace Di2 (RD-R9250)

Roues : DT Swiss ARC 1100 DICUT | 38mm

Pneus : Pirelli P Zero Race TLR RS | Tubeless | 26mm

Cintre : ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit

Selle : Fizik Argo Vento R1 | 140mm

Poids : 6.6kg | Size 54 with all accessories

Teammachine SLR 01 THREE

Metallic White / Silver

Groupe : SRAM Force AXS (FRC-E1)

Roues : CR 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm

Pneus : Pirelli P Zero Race TLR | 26mm

Cintre : ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit

Selle : Fizik Argo Vento R3 | 140mm

Poids : 7.1kg | Size 54 with all accessories

Prix : 8’499 EUR / USD

Teammachine SLR 01 FOUR

Carbon Black

Groupe : SHIMANO Ultegra Di2 (RD-R8150)

Roues : CR 40 SL Carbon | Tubeless Ready | 40mm

Pneus : Pirelli P Zero Race TLR | 26mm

Cintre : ICS Carbon Evo | One Piece Full Carbon Cockpit

Selle : Fizik Argo Vento R3 | 140mm

Poids : 7.1kg | Size 54 with all accessories

Prix : 8’499 EUR / USD

Kits cadre :

Teammachine SLR 01 FRS

Lightweight Carbon VAR0

Poids : 1455g | Size 54 with all accessories

Prix : 4’999 EUR / USD

Teammachine SLR 01 FRS

Lightweight Carbon

Poids : 1465g | Size 54 with all accessories

Prix : 4’999 EUR / USD

Teammachine SLR 01 FRS

Carbon / Neon Red

Poids : 1470g | Size 54 with all accessories

Prix : 4’999 EUR / USD

Teammachine SLR 01 FRS