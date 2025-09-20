Les nouvelles roues Vision SC 48 i25 sont conçues pour offrir des performances optimales sur route comme sur gravier.

Visison est le partenaire technique solide et constant de nombreuses équipes professionnelles (World Tour et Continental) depuis plus de 15 ans. La marque a toujours cherché à proposer les meilleures configurations techniques, axées uniquement sur la performance, en assemblant les composants (et les roues) sans compromis sur le rapport qualité/prix. Grâce à des gains d’efficacité en ingénierie et en fabrication, Vision est désormais en mesure d’intégrer son savoir-faire et sa technologie à une configuration de roues unique capable de maintenir des standards techniques élevés et de proposer un prix raisonnable.

La gamme de roues « SC » (Service-Course) de Vision est un produit phare : des roues en carbone haut de gamme à un prix incroyablement compétitif. La nouvelle paire de roues SC 48 i25 s’inscrit pleinement dans cette philosophie. La jante en carbone, caractérisée par un profil aérodynamique de 48 mm, présente un canal interne à crochets de 25 mm optimisé pour les pneus larges, faisant de cette roue un produit hybride, parfaitement adapté à la route et au gravel.

Une paire de roues hybride

La roue libre arrière, montée sur le moyeu V-200 Vision, le plus vendu, est dotée d’un système de cliquets amélioré et d’une conception repensée, sans réglage de la précharge des roulements, mais avec des embouts à emmanchement serré, pour une fiabilité accrue et une maintenance simplifiée.

Fort de son expérience et de son savoir-faire technique en matière de développement CFD, Vision a cherché à développer un profil de jante offrant des performances aérodynamiques stables tout au long du lacet, avec des pneus plus larges. En optant pour une plateforme aérodynamique prévisible et stable de 48 mm, la marque obtenu des performances aérodynamiques similaires à celles de ses roues précédentes, de 40 à 50 mm.

La profondeur du profil de jante a été conçue pour équilibrer le poids, les performances et l’aérodynamisme. Le poids est toujours une priorité et, dans le cas de cette paire de roues hybride, la durabilité et la stabilité ont été prises en compte, compte tenu de l’objectif d’une paire de roues Aero Gravel en carbone. Les chemins de course sur gravier sont imprévisibles, surtout lorsque les athlètes ont une visibilité limitée au sein du peloton ou par mauvais temps. Améliorer la stabilité lors des virages, des sprints et des freinages sont les principaux facteurs à prendre en compte.

Priorités de développement :

Réduction de la traînée

Amélioration de la stabilité

Optimisation du poids

Des contraintes dimensionnelles ont été appliquées pour garantir que le SC 48 i25 soit conçu pour offrir des performances supérieures en matière de réduction de la traînée sur des angles de lacet plus importants, notamment avec des pneus plus larges. Le profil de la jante a permis d’optimiser la stabilité dans un contexte d’utilisation hybride route-gravier, sans surpoids.

Caractéristiques des roues Vision SC 48 i25 :