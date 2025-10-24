Wilier vient de présenter le nouveau Filante SLR ID2, développé en étroite collaboration avec la Groupama-FDJ.

Le Filante SLR ID2 représente l’ultime évolution des vélos de course aérodynamiques de Wilier. Développé avec l’équipe cycliste Groupama-FDJ, chaque détail est conçu autour de vous et raconte la façon de vivre la vitesse selon la marque italienne. Léger, réactif et extrêmement aérodynamique, le Filante SLR ID2 redéfinit les standards de performance. L’aérodynamisme n’est pas une fin en soi : il est au service du cycliste afin de lui assurer un maximum d’efficacité, de confort et de contrôle dans toutes les conditions.

Un nouveau standard aérodynamique sur le marché

Des essais rigoureux conduits dans la soufflerie de Silverstone ont confirmé les données d’un projet ambitieux au-delà de toutes les attentes. Le verdict a été extraordinaire : réduction de la traînée de 13,6 %, supérieure aux 12 % estimés par les simulations CFD. Le système complet formé par le vélo et le cycliste, depuis toujours central pour Wilier, a enregistré une amélioration de 4,5 % de la résistance aérodynamique.

La comparaison avec le Filante SLR ID1 révèle des avantages tangibles et significatifs : en maintenant la même vitesse de 40 km/h, l’économie réalisée est de 14,15 watts de puissance. Les données concernant la distance sont encore plus impressionnantes : en fournissant la même puissance de 290 W sur un parcours de 70 km, le gain s’élève à 1 minute 45 secondes, une marge qui, dans le domaine des compétitions, fait toute la différence. C’est grâce à la comparaison directe avec les cinq modèles haut de gamme de la concurrence du World Tour que l’essai décisif est arrivé : un coefficient de résistance aérodynamique moyen supérieur de 2,42 %.

Innovation intégrée : le système Aerokit

Le tube diagonal, depuis toujours l’une des parties les plus complexes à concevoir, a été mis au point avec un objectif précis : obtenir la résistance aérodynamique la plus faible possible et réduire au maximum l’exposition des bidons à l’air. C’est dans cette optique que le système Aerokit a été conçu par l’Innovation Lab Wilier en collaboration avec Elite Cycling, référence mondiale en matière de conception et de production de systèmes d’hydratation pour le cyclisme. Cette collaboration a permis la création d’un kit aussi fonctionnel que performant : une contenance totale de 1100 ml, répartis de manière optimale et avec un impact aérodynamique minimal.

Du point de vue technique, l’Aerokit fonctionne comme un véritable aileron, de manière à maintenir l’air plus stable et à réduire les perturbations autour du cadre. Comparée aux systèmes traditionnels, la résistance aérodynamique se réduit de plus des deux tiers. L’Aerokit est également compatible avec les bidons ronds traditionnels : de 550 ml sur le tube diagonal à 750 ml sur le tube de selle.

F-Bar ID2 : cockpit aérodynamique

Le nouveau F-Bar ID2 est un cockpit aérodynamique mis au point en fonction des exigences du cycliste moderne, grâce au travail conjoint des ingénieurs et des athlètes de l’équipe cycliste Groupama-FDJ. Chaque détail a été conçu pour vous assurer une efficacité maximale et un contrôle optimal dans toutes les conditions de conduite. Pour la première fois sur un produit Wilier, le matériel de fixation du guidon est totalement dissimulé, afin d’améliorer l’esthétique, la protection contre la saleté et la sueur et la performance aérodynamique, en parfaite conformité avec les réglementations UCI les plus récentes.

Fourche : la véritable efficacité aérodynamique en détail

En phase de conception de la fourche, Wilier a analysé de nombreux profils NACA, des formes aérodynamiques développées dans le domaine aéronautique et définies mathématiquement pour assurer une efficacité maximale dans le flux de l’air. Chaque profil a été testé en combinaison avec la roue et le pneumatique au moyen de simulations CFD, en prenant en compte des angles d’incidence du vent différents afin de reproduire les conditions réelles d’utilisation. Le résultat a permis de réaliser une fourche avec des bras au profil extérieur NACA et au profil intérieur plat.

Le cône de la tête de la fourche est encore accentué par rapport au Filante SLR, et assure une rigidité en torsion supérieure associée à une meilleure résistance à l’effort. Le bras gauche est doté d’une fine ailette aérodynamique qui effleure le disque et entoure l’étrier de frein : ce carénage partiel, déjà testé avec succès sur le Supersonica SLR, a été ici perfectionné. Enfin, la douille de serrage de l’axe traversant a été entièrement incorporée au fourreau droit : cette solution totalement inédite sur un produit Wilier, alliant l’élégance esthétique, avec des lignes épurées, à un avantage aérodynamique évident.

Tige de selle : l’alliance de l’efficacité et de la légèreté

Grâce à l’expérience acquise durant la mise au point du Supersonica SLR, Wilier a déjà élaboré la bonne formule dans nos laboratoires en trouvant l’équilibre entre esthétique, légèreté et confort. C’est en s’inspirant de cette formule que Wilier a créé la nouvelle tige de selle du Filante SLR ID2, avec un profil fin et effilé qui optimise la pénétration aérodynamique sans compromettre la rigidité, tout en assurant une bonne absorption des vibrations sur le plan vertical. Disponible de série sans déport ou – sur demande – avec un retrait de 15 mm.

Intégration évoluée de la batterie Shimano Di2

Avec un design de tige de selle aussi fin, il a été nécessaire de repositionner la batterie Shimano Di2. En déplaçant la batterie dans la zone du boîtier de pédalier, Wilier a obtenu de nombreux avantages, immédiats et concrets : Accessibilité : la batterie protégée par un boîtier en résine fixé par deux vis peut être contrôlée ou remplacée en un instant, sans démonter la tige de selle ni modifier la hauteur de la selle. Barycentre plus bas : la nouvelle position permet d’abaisser le centre de masse du vélo, en synergie avec l’Aerokit abaissé. Le vélo est ainsi plus stable, précis et maniable quand le cycliste pédale à grande vitesse.

Triangle arrière : continuité esthétique, évolution technique

Wilier a choisi de conserver l’esprit du précédent Filante, en maintenant des bases arrière larges et raccordés au tube de selle par une ligne brisée, qui confère au cadre, vu de l’arrière, un caractère bien trempé. Même si, à première vue, ils pourraient ressembler à la version ID1, ils ont, en réalité, été repensés dans les moindres détails. Les analyses sur les interactions dynamiques entre les tubes et le mouvement des jambes durant le pédalage ont conduit vers une solution contre-intuitive : incliner les tubes de 2,5° vers l’intérieur. Le triangle arrière a été légèrement allongé : ce choix permet d’intégrer de manière optimale les nouveaux groupes de transmission avec une patte UDH, d’augmenter l’espace pour les pneus (jusqu’à 34 mm) et d’améliorer la stabilité générale du vélo.

Passage de roue et plateau avant

Le Filante SLR ID2 a été conçu pour assurer un équilibre parfait entre aérodynamisme et polyvalence. Le passage de roue jusqu’à 34 mm permet de choisir le pneu parfait pour affronter en toute sécurité de nombreux types de surfaces, tout en assurant une efficacité aérodynamique maximale. Grâce au support de dérailleur avant amovible, la transmission peut également être configurée en version mono plateau, avec des plateaux jusqu’à 56 dents. C’est une solution renforce la pureté esthétique, réduit le poids et amplifie les performances dans les configurations plus racing.

Géométries et ajustement

L’étroite collaboration directe avec l’équipe cycliste Groupama-FDJ a conduit Wilier à affiner les géométries du cadre dans ses moindres détails. L’objectif : obtenir un système d’ajustement quasiment sur mesure. Grâce au système AccuFit, chaque taille conserve la même cohérence géométrique et la même précision d’ajustement : l’expérience de conduite reste ainsi équilibrée, naturelle et performante, quelle que soit la stature ou la façon de pédaler. Le Filante SLR ID2 a été conçu comme un vêtement cousu sur mesure : les 6 tailles de cadre, les 7 combinaisons d’épaisseurs de guidon, les 5 potences et les 2 modèles de tige de selle permettent 420 configurations d’ajustement possibles, que seuls 2 millimètres différencient les unes des autres. Une telle précision permet d’assurer au cycliste une position sur la selle sur mesure, aussi parfaite qu’un costume de haute couture.

Poids et matériaux

Un cadre aérodynamique a toujours comme point de départ la recherche de l’équilibre entre aérodynamisme, rigidité et réactivité. Il s’agit non pas d’atteindre la légèreté extrême, mais d’obtenir une efficacité maximale à grande vitesse, en assurant au cycliste une réponse précise et stable dans toutes les conditions de conduite, avec des montages dont le poids est à peine supérieur aux limites fixées par l’UCI.

La réalisation de cet objectif nécessite un choix méticuleux des matériaux. Le Filante SLR ID2 a également été réalisé avec des composites de très grande qualité, obtenus grâce à la collaboration avec Toray, une entreprise leader, au niveau mondial, dans la production de fibre de carbone. Le laminage de la monocoque a été réalisé avec trois types de fibres – T800, T1100 et M46JB –, sélectionnées et mélangées afin de créer une synergie optimale entre réactivité, rigidité et légèreté, pour un poids total, dans la spécification Dura Ace Di2, de 7,1 kg.

La couleur de la vitesse

Une fois de plus, la couleur, chez Wilier Triestina, n’est pas une simple question d’esthétique : elle est à la fois identité et émotion. Chaque teinte est le résultat d’une recherche qui transforme la lumière en matière et la matière en sensation. Les surfaces sont le récit du mouvement et le reflet de la passion présente dans chacun des vélos : la couleur devient le langage de la vitesse. Wilier a choisi des couleurs qui valorisent les lignes du Filante SLR ID2.

À la lumière du soleil, chaque teinte révèle sa force et exprime l’essence même de la vitesse : elle porte cette énergie qui glisse sur les formes et transforme la performance en émotion. La partie supérieure du cadre se distingue par l’absence de couleur qui fait place au carbone apparent, afin que le cœur du cadre puisse se révéler dans toute son essence, amplifier ainsi la perception du dynamisme et tracer un dialogue visuel entre la tige de selle et le guidon : un geste à la cohérence formelle absolue. Lors de son lancement, le Filante SLR ID2 sera disponible dans les couleurs suivantes :

Pure White :

Un blanc absolu, pur, brillant comme la neige au soleil. C’est une couleur qui reflète chaque rayon de lumière, et transforme la surface en un miroir vivant qui semble se déplacer avec vous. Lumineuse, épurée, éblouissante, elle offre la sensation de courir au cœur de la lumière, dans une blancheur qui ne laisse aucune place à l’ombre.

Solar Bronze :

Chaude et enveloppante, comme le sable doré qui brille au crépuscule. Solar Bronze capture la lumière pour mieux la restituer dans des reflets métalliques qui changent à chaque regard. C’est la couleur de l’énergie solaire transformée en mouvement, l’équilibre entre l’élégance classique et la vitalité moderne.

Aurora Blue :

Un bleu royal qu’accompagnent le rouge et l’or sur une seule surface qui capture la lumière de l’aube. C’est une couleur qui vit et respire avec la lumière : elle affiche tantôt la splendeur du bleu nuit, tantôt l’ardeur rouge de l’aurore, tantôt la splendeur dorée du soleil levant. Chaque reflet change comme l’aube qui traverse le ciel, puissante et harmonieuse. Aurora Blue fait partie du programme Premium Paint de Wilier.

Lunar Grey :

Un gris profond, qu’inspirent les reflets de la lune sur l’eau. Comme les marées qui suivent son attraction, c’est une couleur qui joue avec la lumière, de manière discrète mais constante, passant de la douceur des teintes mauves à l’élégance des reflets argentés. L’équilibre parfait entre sobriété et mouvement.

Eclipse Black :

Aussi profonde et brillante que l’obsidienne polie. Eclipse Black retient la lumière puis la restitue dans de subtils reflets, comme une éclipse qui montre et cache tout à la fois. C’est une couleur porteuse d’une élégance absolue, d’une puissance silencieuse et d’une touche de mystère, qui amplifie tout ce qui l’entoure.

Les prix du Wilier SLR ID2