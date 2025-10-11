La nouvelle paire de roues Mavic Cosmic Ultimate 45 Disc est performante sur tous les terrains avec ses roulements céramique et son poids de 1260 g.

Mavic vient de dévoiler sa toute nouvelle paire de roues : Mavic Cosmic Ultimate 45 Disc. Cosmic Ultimate est la combinaison vertueuse du savoir-faire artisanal et des dernières innovations en matériaux composites des ingénieurs Mavic, développées grâce à des tests avancés en soufflerie et éprouvées au plus haut niveau de compétition. Conçue et fabriquée à la main dans l’atelier français de la firme, chaque roue nécessite plus de 8 heures d’attention méticuleuse pour positionner et assembler ses 71 composants individuels en carbone.

Une véritable construction monobloc

Le Cosmic Ultimate 45 Disc, avec roulements en céramique et une largeur intérieure de 23 mm, offre l’équilibre parfait entre efficacité aérodynamique, rigidité, performances de roulement et construction ultra-légère. Explosif à chaque coup de pédale, précis dans les virages et aérodynamiquement efficace, il s’avère efficace sur n’importe quelle surface de route, établissant une nouvelle référence en matière de performances.

R2R : Les rayons aux performances ultimes

Un seul rayon entièrement en carbone relie un côté à l’autre de la jante, en passant par le moyeu. Équilibre parfait du système de roue, rigidité latérale et transfert de puissance (qu’il s’agisse de relancer, de freiner ou de diriger le vélo en courbe). La forme du rayon intègre également l’aérodynamisme et la souplesse verticale dans l’équation, combinant ainsi vitesse et confort.

Robuste là où ça compte, léger partout ailleurs Le carbone est plus léger que l’alliage, mais le poids s’accumule toujours. En utilisant la bonne quantité de fibres là où la jante est moins sollicitée afin de réduire son poids sans compromettre la fiabilité, on obtient des roues plus vives et plus agréables à rouler en montée. Jusqu’à 70 g économisés par jante.

Mavic Ceramic : un matériau premium Grâce à ses propriétés particulières, la céramique permet aux roulements de tourner un peu plus vite et d’être plus durables. En plus d’un matériau céramique haut de gamme, Mavic utilise une graisse à faible densité et de qualité supérieure associée à des joints ultra-lisses.

Spécifications :

Poids :

Poids Paire : 1260 g

Poids Avant : 575 g

Poids Arrière : 685 g

Jante :

Matériau : 100% fibre de carbone avec couche externe UD

Hauteur : 45 mm

Largeur interne : 23 mm

Perçage : inserts Fore comoulés (avant/arrière 20 trous)

Freinage : à disque

Taille ETRTO : 622x23TC

Pneu : UST Tubeless Ready

Compatibilité :

Corps de roue libre : convertible CAMPAGNOLO ED (kit 30871201 vendu séparément)

Corps de roue libre : convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)

Corps de roue libre : convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)

Corps de roue libre : convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)

Corps de roue libre : convertible SRAM XD VTT (kit V3740101 vendu séparément)

Adaptateurs axe avant : 12×100 convertible en 9×100 (kit V2680301 vendu séparément)

Adaptateurs axe arrière : 12×142 convertible en 9×135 (kit V2510801 vendu séparément)

Livré avec :

Guide utilisateur

Housse de roue

Valve UST non montée sur la roue

2 Clé de réglage multifonction avec la roue arrière

Utilisation prévue :

Prix : 4449 €