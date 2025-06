Continental présente le pneu Archetype en édition limitée et développé avec l’équipe UAE Team Emirates – XRG.

Continental vient d’annoncer le lancement de l’Archetype, un nouveau pneu de route en édition limitée, développé en étroite collaboration avec l’équipe UAE Team Emirates – XRG. Conçu pour repousser les limites de la performance en course, l’Archetype reprend tout le savoir-faire de Continental en matière de vitesse. Ce pneu sera en action lors du 112e Tour de France, dont le départ sera donné à Lille la semaine prochaine.

Né pour répondre aux exigences de l’équipe la plus titrée du classement mondial UCI, l’Archetype est conçu pour un seul objectif : gagner. Après d’innombrables heures de tests, de course et de perfectionnement, ce pneu offre des performances sans compromis là où elles comptent le plus.

Hannah Ferle, responsable produit route chez Continental :

« L’équipe UAE Team Emirates – XRG nous a demandé de concevoir un pneu capable d’offrir des performances encore plus rapides dans une largeur de 30 mm. C’était un défi ambitieux ; nous sommes donc revenus aux fondamentaux. Le résultat est l’Archetype : un pneu qui concentre nos décennies d’expertise en compétition dans un produit pur et spécifique. Il est minimaliste, rapide et conçu pour ceux qui vivent pour la compétition. »

Conçu pour la course. Forgé par des champions.

L’Archetype présente une largeur de 30 mm, soit 35 grammes de moins que le Grand Prix 5000 S TR. Sa carcasse ultra-souple assure une réactivité et un confort optimaux sous pression. Au cœur du pneu se trouve le composé emblématique BlackChili de Continental, qui réduit la résistance au roulement tout en maintenant une adhérence de premier ordre.

Le LazerGrip, le traitement d’épaulement micro-profilé signature de Continental, améliore encore les performances pour des virages en toute confiance à grande vitesse. L’Archetype intègre également la technologie Active Comfort, qui absorbe les vibrations de la route pour une conduite plus souple et plus contrôlée. Entièrement Tubeless Ready et compatible sans crochet, l’Archetype est conçu pour les configurations de course modernes, des Grands Tours aux contre-la-montre à enjeux élevés.

Caractéristiques principales de l’Archetype

Développé avec l’équipe UAE Team Emirates – XRG

Largeur de 30 mm

Gain de poids de 35 g par rapport au Grand Prix 5000 S TR

Gomme BlackChili pour l’adhérence et la vitesse

Épaule micro-profilée LazerGrip pour des virages en toute confiance

Tubeless Ready et compatible sans crochet

Disponibilité en édition limitée

Produit sous licence officielle du Tour de France 2025

Disponibilité et prix

Le Continental Archetype est disponible dans le monde entier en quantités limitées à partir du 26 juin 2025, exclusivement auprès de partenaires revendeurs sélectionnés et des réseaux de distribution Continental.

Prix ​​de vente conseillé : 105,95 € / 103,9 $ / 94,99 £.