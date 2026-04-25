Zipp dévoile ses nouvelles roues 202 NSW, le retour d’une paire iconique taillée pour grimper et pesant moins de 1,100 kg.

Conçue pour les purs grimpeurs, la roue Zipp 202 NSW, la plus légère de notre histoire, est taillée pour les envolées au sommet sur les pourcentages les plus abrupts. La 202 NSW ne se contente pas seulement d’exceller dans les montées ; elle offre un avantage aérodynamique sur les parties roulantes et de la stabilité dans les descentes.

Reprenant la stratification du carbone de la 353 NSW, la 202 NSW intègre le laminage biomimétique de Zipp, qui utilise différents types de carbone à modules variés afin de maximiser la rigidité au niveau de la base des rayons et la résistance au niveau du support du pneu. Les fibres de carbone choisies pour la circonférence externe de la jante se caractérisent par leur résistance et leur durabilité face aux chocs de la route, tandis que la circonférence interne est constituée de fibres à plus haut module pour maintenir une tension constante au niveau des rayons sous la charge dynamique du pédalage.

Taillée pour grimper

Grâce à ce design, la paire de roues affiche un poids en dessous des 1 100 grammes, et réagit à chaque impulsion sans compromettre sa résistance, ni le gain aérodynamique qu’offre la hauteur de jante de 35 mm. Cette roue TSS (Tubeless Straight Side) présente une largeur de jante interne de 23 mm, permettant ainsi l’utilisation de pneus larges et de faibles pressions pour réduire au minimum la résistance au roulement et les pertes dues aux vibrations, grappiller quelques watts dans votre poursuite du sommet et descendre avec agilité et contrôle.



La roue 202 NSW s’associe au moyeu ZR1 SL, de conception allemande, et à des rayons Alpina Hyperlite en configuration à 20 trous et double croisement. Le moyeu ZR1 SL est doté de roulements céramiques GRW ultra-résistants à la corrosion et de 66 points d’engagement pour un rendement optimal, pour ne pas perdre le moindre watt dans votre envolée vers les sommets. Bien que taillée pour les grandes ascensions, la 202 NSW représentera une excellente amélioration sur tous les montages de vélos de route où chaque gramme compte, distillant des décennies d’avancées technologiques en une roue ultra-légère et taillée pour la vitesse.

Caractéristiques :