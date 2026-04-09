À pleine vitesse sur tous les terrains, l’Endurace CFR affiche des performances similaires, à seulement 1 watt près de celles de l’Aeroad CFR en soufflerie. L’Endurace CFR bénéficie d’ne rigidité accrue de la douille de direction pour plus de précision et d’efficacité lors des attaques sur les pavés. Le cadre et la fourche de l’Endurace CFR acceptent des pneus de 35 mm, profitant de la nouvelle génération de pneus larges pour plus de souplesse et d’accroche, avec un dégagement ISO de 4 mm pour évacuer la boue sur les surfaces accidentées.

Le layup fait la différence. L’Endurace CFR combine les fibres Toray T1100, T800 et l’exclusive YS80 pour une rigidité maximale, assemblées par les meilleurs experts en carbone. L’Endurace CFR présente la même géométrie de course qui a fait ses preuves sur l’Aeroad et l’Ultimate. Avec des manivelles plus courtes, l’objectif est d’optimiser le transfert de puissance et l’inclinaison du dos pour une position aéro plus confortable et durable.

Conçu avec et pour les athlètes

« Nous allons plus vite que jamais sur les pavés. » ( Mathieu van der Poel, vainqueur de l’E3 Saxo Classic.) « De petits réglages peuvent avoir un impact considérable, surtout à Roubaix. » (Zoe Bäckstedt, promise à un brillant avenir dans les Classiques.)

« Je sais que je peux simplement sauter sur mon vélo et partir en sachant que c’est le plus rapide. » (Puck Pieterse, 3ème du Tour des Flandres Femmes il y a quelques jours).