Deux mois après le lancement du prototype, Colnago présente le TT2, qui sera utilisé par Tadej Pogacar sur le Tour de Suisse et le Tour de France.

Développé en collaboration avec les équipes UAE Team Emirates-XRG et UAE Team ADQ, le nouveau vélo de contre-la-montre Colnago TT2 allège le cadre de 550 grammes tout en optimisant l’aérodynamisme, la stabilité et l’ajustement au cycliste. Après avoir été présenté comme prototype lors du Tour de Romandie en début de saison, le TT2 fera sa première apparition en compétition dans sa configuration finale ce samedi, lors du CLM du Tour de Suisse, où Tadej Pogačar et l’ensemble de l’équipe UAE Team Emirates-XRG devraient utiliser cette nouvelle plateforme.

Un développement éprouvé en compétition

Le TT2 est né directement des besoins des athlètes et des environnements de course les plus exigeants au monde. Fruit d’un échange continu entre les ingénieurs de Colnago, les coureurs et les équipes de performance des UAE Team Emirates-XRG et UAE Team ADQ, ce projet reflète l’évolution du contre-la-montre ces dernières années. Les parcours ne se limitent plus aux longues routes plates où la résistance aérodynamique est primordiale. Les courses actuelles intègrent de plus en plus de sections techniques, d’accélérations répétées, de montées et d’arrivées en côte, exigeant un ensemble de performances plus complet.

Fort de l’expérience acquise avec le TT1 et de l’expertise aérodynamique développée lors du projet Y1Rs, Colnago s’est attaché à améliorer chaque paramètre de performance clé tout en préservant l’équilibre délicat requis au plus haut niveau de la compétition. Le résultat : une plateforme entièrement nouvelle, conçue non seulement pour être plus rapide en soufflerie, mais aussi pour être plus performante en conditions réelles de course.

Une nouvelle ère du contre-la-montre

Le projet TT2 avait un objectif clair : créer un vélo capable de s’adapter à l’évolution du contre-la-montre moderne. Pour les athlètes de haut niveau, la performance ne se résume plus à l’efficacité aérodynamique. Le poids, la maniabilité, l’accélération, le positionnement du cycliste et la stabilité sont devenus des facteurs essentiels, notamment sur les parcours alliant vitesse élevée, technicité et ascensions. Le TT2 a donc été conçu comme une plateforme de performance globale, où chaque composant et chaque choix de conception contribue à la vitesse du système cycliste-vélo.

550 grammes plus léger

L’un des principaux atouts du projet réside dans la réduction significative du poids total du système. Le kit cadre TT2 – comprenant cadre, fourche, tige de selle et composants intégrés – est environ 550 grammes plus léger que le TT1 de la génération précédente. Réaliser une telle réduction tout en préservant la rigidité, la solidité et l’aérodynamisme requis pour la compétition WorldTour a nécessité une refonte complète de l’architecture du cadre.

Cette nouvelle plateforme bénéficie de jonctions structurelles simplifiées, d’une meilleure répartition des charges, d’une stratégie de stratification du carbone revue et d’un concept de fourche entièrement nouveau. Ensemble, ces développements réduisent les besoins en matériaux tout en améliorant l’efficacité structurelle et la précision de fabrication. Pour les cyclistes, les avantages sont immédiatement perceptibles. Un poids réduit se traduit par une meilleure accélération, une réactivité accrue et des performances optimisées sur les profils de plus en plus exigeants qui caractérisent les contre-la-montre modernes.

Aérodynamisme sans compromis

Réduire le poids n’était qu’une partie du défi. Le TT1 s’est imposé comme l’une des plateformes aérodynamiques de référence du peloton WorldTour, faisant de la préservation de l’aérodynamisme une exigence non négociable tout au long du processus de développement. Grâce à des simulations poussées de dynamique des fluides numérique et à des essais en soufflerie, les ingénieurs de Colnago ont perfectionné chaque aspect du package aérodynamique du TT2. Une attention particulière a été portée à l’avant, là où le flux d’air interagit pour la première fois avec le vélo avant d’atteindre le cycliste.

Le TT2 introduit un poste de pilotage intégré plus étroit, une fourche redessinée et un profil de douille de direction exceptionnellement fin, le tout développé pour minimiser la traînée tout en réduisant l’exposition frontale. Le résultat est une amélioration aérodynamique mesurable par rapport à son prédécesseur. Dans une gamme pondérée de conditions de vent réelles, le TT2 offre un gain aérodynamique d’environ deux watts par rapport au TT1, prouvant qu’une réduction de poids significative est possible sans sacrifier les performances aérodynamiques.

Plus de stabilité, plus de contrôle

L’efficacité aérodynamique pure ne dit qu’une partie de l’histoire. En conditions de course réelles, les cyclistes doivent également composer avec les vents latéraux et les changements rapides d’angle du vent, des facteurs qui peuvent affecter considérablement la maniabilité et la confiance sur le vélo. C’est pourquoi la stabilité est devenue un objectif de développement central lors du projet TT2.

De nouveaux profils de tubes aérodynamiques ont été spécifiquement conçus pour produire un comportement de l’écoulement de l’air plus prévisible sur une large plage d’angles de lacet. En réduisant les forces aérodynamiques latérales agissant sur le vélo, le TT2 nécessite moins de corrections de direction et permet aux cyclistes de maintenir leur position aérodynamique de manière plus constante. Le résultat : un meilleur contrôle, une confiance accrue et la capacité de rester concentré sur la production de puissance lorsque les conditions deviennent difficiles.

Une plus grande variété de positions

Le Colnafo TT2 bénéficie d’une géométrie entièrement repensée pour optimiser l’ajustement, le confort et la flexibilité des positions. En collaboration avec des athlètes professionnels et des spécialistes de la performance, Colnago a redessiné la plateforme pour répondre aux exigences de plus en plus variées des contre-la-montre modernes. Le nouveau TT2 est disponible en quatre tailles de cadre (XS, S, M et L), permettant ainsi à un plus grand nombre de cyclistes d’adopter des positions optimales.

L’introduction d’une nouvelle taille XS et la révision des proportions stack-reach sur les grandes tailles élargissent considérablement les possibilités d’ajustement tout en réduisant le besoin de configurations d’entretoises extrêmes. Un poste de pilotage intégré de conception nouvelle améliore encore l’ajustabilité, permettant aux cyclistes d’adopter des positions durables et efficaces sans compromettre les performances aérodynamiques. Ces améliorations rendent le TT2 aussi bien adapté aux efforts courts et explosifs qu’aux parcours techniques et aux épreuves d’endurance.

Un système de performance entièrement intégré

Le TT2 a été développé comme une plateforme de performance complète, intégrant, au-delà du cadre lui-même, tous les composants influençant l’efficacité aérodynamique. Un exemple clé est le nouveau système de porte-bidon aérodynamique Colnago, développé dès les premières étapes du projet, en même temps que le cadre. Plutôt que d’être considéré comme un accessoire, le bidon et son porte-bidon ont été conçus comme des éléments aérodynamiques intégrés, en parfaite harmonie avec l’architecture du cadre. Entièrement conforme à la réglementation UCI, ce système présente un profil aérodynamique allongé qui contribue à maintenir un flux d’air optimal dans l’une des zones les plus sensibles du vélo sur le plan aérodynamique.

Pour une utilisation optimale, Colnago a intégré la technologie de fixation magnétique Fidlock, permettant aux cyclistes de retirer et de repositionner le bidon rapidement et en toute sécurité, tout en gardant le contrôle du vélo. Bien que les stratégies de course professionnelles puissent varier en fonction des caractéristiques du parcours et des exigences de l’équipe, Colnago a choisi d’inclure le système de porte-bidon aérodynamique intégré avec chaque cadre TT2. Toutefois, en raison d’accords de sponsoring, en 2026, l’équipe UAE n’utilisera pas le système de porte-bidon aérodynamique Colnago, mais un bidon aérodynamique Élite, intégré au cadre grâce à un système de porte-bidon Colnago sur mesure.

Simplifié, perfectionné, plus accessible

Conçu pour répondre aux exigences des meilleurs cyclistes mondiaux, le TT2 accorde une grande importance à l’accessibilité et à la facilité d’utilisation tout au long de sa conception. Par rapport à la génération précédente, la nouvelle plateforme adopte une architecture avant simplifiée, avec une configuration de jeu de direction classique et une fourche entièrement repensée. Cette approche améliore la facilité d’entretien et d’utilisation, tout en contribuant à la réduction du poids et à l’amélioration de l’aérodynamisme. Le résultat : une plateforme qui conserve les performances attendues au niveau WorldTour, tout en étant plus facile à gérer pour les équipes, les mécaniciens et les cyclistes amateurs passionnés.

Prêt pour la compétition

Le TT2 incarne la dernière évolution de l’engagement de Colnago en faveur de l’innovation par la compétition. Développé en collaboration avec les équipes UAE Team Emirates-XRG et UAE Team ADQ, façonné grâce aux retours des coureurs et validé par des outils d’ingénierie de pointe et des tests approfondis, le nouveau vélo répond aux exigences de la compétition moderne au plus haut niveau.

Le kit cadre comprend :

Cadre

Fourche

Tige de selle

Cintre

Système porte-bidon Colnago Aero avec système Fidlock (porte-bidon inclus)

Petites pièces (roulements, etc.)

Le kit cadre Colnago TT2 sera disponible auprès du réseau mondial de revendeurs Colnago à partir de fin septembre 2026 au prix de 7040 €.