Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Suisse 2026. À plus de 70 kilomètres de l’arrivée, le champion du monde place une accélération, et personne n’ose sauter dans sa roue. Certains coureurs tentent de réagir, à contre-temps, mais c’est trop tard, le Slovène est parti.

Non, vous ne rêvez pas, Tadej Pogacar est déjà en tête à 70km de l’arrivée sur la première étape du Tour de Suisse😅 pic.twitter.com/Cugfg4MwcB — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 17, 2026

En gestion, Pogacar s’impose au terme d’un raid en solitaire. Il devance Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), +2:14″ sorti en contre à 50 kilomètres de l’arrivée, et Andrea Bagioli (Lidl-Trek), +2:29″ le local de l’étape qui a accéléré à 23 km de l’arrivée. Pogacar décroche sa dixième victoire de la saison et s’empare du maillot jaune.

LE RÉCITAL DE POGACAR ! Après un raid solitaire de 69 kilomètres, Tadej Pogacar remporte la première étape du Tour de Suisse. Le #TourdeSuisse est à suivre sur Eurosport via HBO Max pic.twitter.com/x36SCgbA8o — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 17, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de Suisse 2026