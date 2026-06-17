Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Suisse 2026. À plus de 70 kilomètres de l’arrivée, le champion du monde place une accélération, et personne n’ose sauter dans sa roue. Certains coureurs tentent de réagir, à contre-temps, mais c’est trop tard, le Slovène est parti.

En gestion, Pogacar s’impose au terme d’un raid en solitaire. Il devance Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), +2:14″ sorti en contre à 50 kilomètres de l’arrivée, et Andrea Bagioli (Lidl-Trek), +2:29″ le local de l’étape qui a accéléré à 23 km de l’arrivée. Pogacar décroche sa dixième victoire de la saison et s’empare du maillot jaune.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Suisse 2026

  1. Tadej Pogacar
  2. Richard Carapaz
  3. Andrea Bagioli

Crédit : UAE Team Emirates – XRG / Ph.Fizza