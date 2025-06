Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour de Suisse 2025. Alors que la pluie s’est invitée dans le final de ce premier jour de course, une belle échappée d’une trentaine de coureurs s’est rapidement constituée. Dans la dernière ascension du jour, quatre coureurs s’isolent en tête de course avec Bart Lemmen et trois Français, Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) et Romain Grégoire.

#TourDeSuisse 🇨🇭 Romain Grégoire s’est éclipsé du groupe de tête dans la descente, le final s’annonce chaaaud ! 🥵 Go Romain, you can do it! pic.twitter.com/31mmxrrZjS — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 15, 2025

Romain Grégoire prend tous les risques dans la descente et prend quelques longueurs d’avance. Le coureur de la Groupama-FDJ ne sera plus revu par le trio de chasse et s’impose en solitaire à Küssnacht. Il devance Kévin Vauquelin et Bart Lemmen. Julian Alaphilippe est 4ᵉ Romain Grégoire décroche sa deuxième victoire de la saison et s’empare du premier maillot jaune de leader. Le groupe des principaux leaders termine à plus de trois minutes.

C’est la journée des 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 🇫🇷 : Romain Grégoire remporte la 1ère étape du Tour de Suisse au terme d’une démonstration👏🤩#LesRP pic.twitter.com/zVJJhYTxV3 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 15, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Suisse 2025

Romain Grégoire Kévin Vauquelin Bart Lemmen

Results powered by FirstCycling.com