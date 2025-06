Après sa deuxième place sur le Tour de Suisse, Kévin Vauquelin vante les mérites de la formation Arkéa-B&B Hotels, en proie à des difficultés financières.

Kévin Vauquelin :

« Je suis forcément déçu. J’avais beaucoup d’attente par rapport à moi-même. J’ai traversé pas mal d’ascenseurs émotionnels depuis quelques heures et cette semaine. Les jambes étaient bizarres, et je n’avais pas le « cran au-dessus » aujourd’hui, comme ce fut le cas hier, par exemple. J’avais des watts. Je termine finalement deuxième au classement général du Tour de Suisse, et avec le sentiment d’avoir passé des paliers. C’est phénoménal, et on peut se satisfaire de cela. Mes données étaient convenables, mais je n’ai pas eu les données maximales telles que je l’aurais souhaité sur ce chrono. J’ai donné, donné. Maxime Bouet m’a poussé dans la voiture de direction sportive, et avant la course tous mes proches m’ont poussé ».

« J’ai été soutenu de la part de tous. Nous sommes une petite équipe, certes, mais nous nous en sortons face aux grosses formations, nous staff et coureurs de l’équipe ARKEA-B&B HOTELS, nous donnons à chaque fois le maximum. C’est notre solidarité qui fait notre force. J’espère que cela donnera envie à des partenaires de nous rejoindre, ou à ceux présents, ARKEA et B&B HOTELS, de continuer avec nous. Je me suis construit grâce à l’équipe ARKEA-B&B HOTELS, j’ai grandi avec elle. J’espère aider Emmanuel Hubert à continuer l’aventure ».

« Je tiens aussi à remercier tout le staff pour le travail de l’ombre effectué à nos côtés. Pour revenir à la course, j’ai senti une belle pression autour de moi. Je vous présente toutes mes excuses de ne pas y être arrivé, j’aurais tellement voulu. Je sens que j’ai beaucoup de marge, du travail encore à accomplir, des marches de progression à passer encore. Mais maintenant place aux Championnats de France, la semaine prochaine ».