Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour de Suisse 2025. Dans les deux dernières ascensions du jour, Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) attaque, mais se fait reprendre par le groupe maillot jaune, emmené par Joao Almeida. Dans le dernier kilomètre, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) attaque de l’arrière et prend quelques longueurs d’avance, mais Almeida revient dans les derniers mètres et s’impose, devant Oscar Onley (Picnic PostNL) et Kévin Vauquelin. Le Français conserve le maillot jaune, 33″ devant Almeida avant le CLM final ce dimanche.

What an effort by race leader Kevin Vauquelin at the end, but Joao Almeida flies past in the final metres to take his second stage win! #TourdeSuisse pic.twitter.com/Of9KUXxVyU

— Eemeli (@LosBrolin) June 21, 2025