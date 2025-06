Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour de Suisse 2025. Au terme de ce contre-la-montre final en bosse de 10,1 kilomètres (dont 9,2 km à 9%), le Portugais a signé le meilleur temps en 27:33″, à près de 22 km/h de moyenne. Il devance Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale), +24″, et Oscar Onley (Picnic PostNL), +1:12″. 4ᵉ de l’étape à 1:40″, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) prend la deuxième place du général derrière Almeida. Oscar Onley complète le podium final.

Joao Almeida wins the final stage of the Tour de Suisse and completes the hat trick!

Three stage wins this week and three WorldTour stage races in a row now. Double hat trick! 🎩#TourdeSuisse #HatTrickSeason pic.twitter.com/MhYzAdhPI0

— Eemeli (@LosBrolin) June 22, 2025