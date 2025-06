Oscar Onley (Picnic PostNL) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour de Suisse 2025. Dans la première deux deux ascensions du Castaneda (4.5km à 9.8%), Romain Grégoire (Groupama-FDJ) est en difficulté et laisse filer le groupe des favoris et le maillot jaune de leader. Dans l’ascension finale, Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) passe à l’offensive et seul Oscar Onley (Picnic PostNL) est capable de suivre le Français.

Il s’est battu pour défendre son maillot jaune avec fierté, jetant toutes ses forces dans la bataille. Bravo Romain 🫶 🎓 𝘜𝘯𝘵𝘪𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘪𝘴𝘩 𝘭𝘪𝘯𝘦, 𝘵𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘣𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘵, 𝘙𝘰𝘮𝘢𝘪𝘯 𝘎𝘳𝘦́𝘨𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘨𝘩𝘵 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘵𝘰… pic.twitter.com/hGWKXhHBnG — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 19, 2025

Alaphilippe ne peut pas s’accrocher dans la roue d’Onley, qui se retrouve seul en tête, alors que Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) monte à son rythme juste derrière l’homme de tête et finir par revenir. Oscar Onley s’impose au sprint devant Joao Almeida à Santa Maria in Calanca. Romain Grégoire perd son maillot jaune au profit de Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), qui compte désormais 29″ d’avance sur Julian Alaphilippe et 39″ sur Almeida.

Woah, that was close! Oscar Onley wins the stage 5 of #TourdeSuisse pic.twitter.com/Tlx6bDTYVq — Eemeli (@LosBrolin) June 19, 2025

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Suisse 2025

Oscar Onley Joao Almeida Felix Gall

