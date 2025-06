Le Tour de Suisse 2025 s’élance ce dimanche. Joao Almeida, Romain Grégoire, Kévin Vauquelin,… Voici le parcours et les favoris.

La 88ᵉ édition du Tour de Suisse a lieu du 15 au 22 juin. Les coureurs s’élanceront pour huit étapes vallonnées, dont un contre-la-montre individuel en côte le dernier jour de course. Créée en 1933, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Adam Yates (UAE Team Emirates avait remporté l’épreuve devant son coéquipier Joao Almeida et Mathias Skjelmose (Lidl-Trek). Cette année, on voit mal qui pourrait battre Joao Almeida, qui sera le grand favori.

Le palmarès du Tour de Suisse

Le parcours du Tour de Suisse 2025

1ʳᵉ étape : Küssnacht → Küssnacht (129,4 km)

2ᵉ étape : Aarau → Schwarzsee (177,1 km)

3ᵉ étape : Aarau → Heiden (195,6 km)

4ᵉ étape : Heiden → Piuro (Valchiavenna)

5ᵉ étape : La Punt → Santa Maria in Calanca (183,8 km)

6ᵉ étape : Chur → Neuhausen am Rheinfall (186,7 km)

7ᵉ étape : Neuhausen am Rheinfall → Emmetten (207,3 km)

8ᵉ étape (CLM individuel) : Beckenried → Stockhütte (10 km)

Les favoris du Tour de Suisse 2025





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ★★★★★





Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) ★★★





Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★





Ilan Van Wiler (Soudal Quick-Step) ★★





Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ★★





Harold Martín López (XDS Astana Team) ★★





Ben O’Connor (Jayco-AlUla) ★★





Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) ★





Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★





Romain Grégoire (Groupama-FDJ) ★





Comment suivre le Tour de Suisse 2025 ?

Le Tour de Suisse sera diffusé en direct sur la chaîne l’Équipe et sur Eurosport.