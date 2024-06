Joao Almeida (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour de Suisse. Au terme de contre-la-montre final en bosse avec l’ascension de Villars-sur-Ollon (10,2 km à 8%), le champion du Portugal de la discipline a signé le meilleur temps en 33:23″, à plus de 28 km/h de moyenne. Il devance son coéquipier Adam Yates, +9″ et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), +21″. Yates remporte le classement général de cette 87ᵉ édition du Tour de Suisse, devant Almeida, +22″ et Skjelmose, +3:02″. Les deux coureurs de la formation UAE Team Emirates repartent avec deux victoires d’étape chacun et font le plein de confiance avant le Tour de France.

🔥 🔥 🔥 João Almeida VENCE novamente na Suíça!!! Duas etapas para o português nesta edição e o segundo lugar na geral atrás apenas de Adam Yates! pic.twitter.com/wB19bScdhG — Eurosport Portugal (@EurosportTV_Por) June 16, 2024

Le classement de la 8ᵉ étape du Tour de Suisse

Joao Almeida Adam Yates Mattias Skjelmose

