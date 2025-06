Avant l’étape reine du Tour de Suisse qui a lieu ce jeudi, un mémorial a été inauguré sur le col de l’Albula en l’honneur de Gino Mäder, qui a tragiquement perdu la vie dans cette descente il y a deux ans. La cérémonie a également marqué le lancement officiel de la Fondation #rideforGino.

We still miss you Gino🖤 But now we have a place to come by and always remember you as an inspiring person🕊️

.#rideforgino pic.twitter.com/0RSvyKmJ7h

