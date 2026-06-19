Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 3ème étape du Tour de Suisse 2026. Après une longue bataille, la bonne échappée du jour finit par se former après 50 kilomètres de course. Deux hommes anticipent en tête de course avec Jhonatan Narvaez et Xandro Meurisse (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Les deux hommes réistent au retour du peloton dans les derniers mètres et c’est Narvaez qui s’impose au sprint. Magnus Cort (Uno-X Mobility) règle le sprint du peloton et prend la 3ème place. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune de leader avant le CLM individuel ce samedi.

Jhonatan Narvaez remporte au sprint la 3e étape du Tour du Suisse !#lequipeVELO pic.twitter.com/A9nxYXgB69 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) June 19, 2026

Le classement de la 3ème étape du Tour de Suisse 2026

Jhonatan Narvaez Xandro Meurisse Magnus Cort

Results powered by FirstCycling.com