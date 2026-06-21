Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Suisse 2026. Au terme des 23,7 km de course disputés autour d’Aarburg, le Slovène a réalisé le meilleur temps, en 26:37, moins d’une seconde devant Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech). Tobias Foss (Netcompany Ineos) complète le podium du jour à 06″. Pogacar décroche sa deuxième victoire de la semaine et conforte un peu plus son maillot jaune avant la dernière étape ce dimanche.
🤯 𝐏𝐨𝐠𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐞́𝐯𝐢𝐝𝐞𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 !
Malgré un énorme chrono de van der Poel, c’est bien le Slovène qui remporte le contre-la-montre à Aarburg pour… 3 petits dixièmes !#LesRP #TourdeSuisse #TDS pic.twitter.com/igHUsx5lFu
— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 20, 2026
Le classement de la 4ème étape du Tour de Suisse 2026
- Tadej Pogacar
- Mathieu van der Poel
- Tobias Foss
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