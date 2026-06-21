À découvrir

aussi

Kévin Vauquelin : « J’espère aider Emmanuel Hubert à continuer l’aventure » Après sa deuxième place sur le Tour de Suisse, Kévin Vauquelin vante les mérites de la formation Arkéa-B&B Hotels, en proie à des difficultés...

Joao Almeida remporte le Tour de Suisse devant Kévin Vauquelin Vainqueur du CLM final, Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) remporte le Tour de Suisse 2025 devant Kévin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels)....

Tour de Suisse : Joao Almeida s’impose, Vauquelin toujours en jaune Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 7ᵉ étape du Tour de Suisse devant Oscar Onley et Kévin Vauquelin, qui conserve...

Tour de Suisse : Jordi Meeus empoche la 6ᵉ étape Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté la 6ᵉ étape du Tour de Suisse devant Davide Ballerini et Lewis Askey.

Tour de Suisse : Oscar Onley s’impose, Kévin Vauquelin en jaune Oscar Onley (Picnic PostNL) a remporté la 5ᵉ étape du Tour de Suisse devant Joao Almeida. Romain Grégoire perd son maillot jaune au profit...

Un mémorial inauguré en l’honneur de Gino Mäder sur le Tour de Suisse Deux ans après la chute mortelle de Gino Mäder sur le Tour de Suisse, un mémorial a été inauguré en sa mémoire.

Tour de Suisse : Joao Almeida en solitaire sur la la 4ᵉ étape Parti seul à 49 km de l'arrivée, Joao Almeida (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Suisse. Romain...

Tour de Suisse : Quinn Simmons réalise un numéro Dernier rescapé de l'échappée, Quinn Simmons (Lidl-Trek) a résisté au retour du peloton pour remporter la 3ᵉ étape du Tour de Suisse.

Tour de Suisse : Vincenzo Albanese vainqueur de la 2ᵉ étape Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Suisse devant Fabio Christen et Lewis Askey.