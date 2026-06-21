Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Suisse 2026. Au terme des 23,7 km de course disputés autour d’Aarburg, le Slovène a réalisé le meilleur temps, en 26:37, moins d’une seconde devant Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech). Tobias Foss (Netcompany Ineos) complète le podium du jour à 06″. Pogacar décroche sa deuxième victoire de la semaine et conforte un peu plus son maillot jaune avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 4ème étape du Tour de Suisse 2026

  1. Tadej Pogacar
  2. Mathieu van der Poel
  3. Tobias Foss

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