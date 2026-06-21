Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce dimanche, la 5ème et dernière étape du Tour de Suisse 2026. Le champion du monde a accéléré dans la montée finale de Villars-sur-Ollon et a repris Lenny Martinez (Bahrain Victorious), dernier rescpé de l’échappée à 800 mètres de la ligne. Le Français parvient à prendre la deuxième place. Pogacar décroche sa troisième victoire de la semaine et remporte le classement général du Tour de Suisse pour la première fois de sa carrière. Sur le podium final, il devance Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) et Tobias Foss (Netcompany Ineos).

Tadej Pogačar roi de Suisse à deux semaines du Tour de France ! 👑 Impérial, le Slovène a remporté la dernière étape du Tour de Suisse devant un superbe Lenny Martinez 🇫🇷. Avec ce troisième succès de la semaine, il scelle logiquement sa victoire au classement général. pic.twitter.com/OMCwiXo6L0 — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) June 21, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour de Suisse 2026

Tadej Pogacar Lenny Martinez Bart Lemmen

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