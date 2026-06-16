Réduit à cinq étapes, le Tour de Suisse s’élance ce mercredi. Tadej Poagacar ou encore Mathieu van der Poel seront au départ. Voici le parcours et les favoris.

La 89ᵉ édition du Tour de Suisse a lieu du 17 au 21 juin. Les coureurs s’élanceront pour cinq étapes seulement, contre huit ces dernières année, en raison des difficultés financières rencontrées par les organisateurs. Pour limiter les coûts, les villes départ de ce Tour de Suisse 2026 accéuilleront également l’arrivée. Créée en 1933, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour et rapporte 500 points au vainqueur du classement général. L’an dernier, Joao Almeida (UAE Team Emirates avait remporté l’épreuve devant Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) et Oscar Onley (Team Picnic PostNL). Cette année, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) sera au départ de l’épreuve pour la première fois de sa carrière. Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) ou encore Lenny Martinez (Bahrain Victorious) seront également présents.

Le palmarès du Tour de Suisse

Le parcours du Tour de Suisse 2026

1ère étape : Sondrio -> Sondrio (144 km)

2ème étape : Locarno -> Locarno (157.7 km)

3ème étape : Bad Ragaz -> Bad Ragaz (157.9 km)

4ème étape (CLM individuel) : Aarburg -> Aarburg (23.8 km)

5ème étape : Villars-sur-Ollon -> Villars-sur-Ollon (152 km)

Les favoris du Tour de Suisse 2026





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆☆





Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ☆☆☆













Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) ☆☆





Antonio Tiberi (Bahraun Victorious) ☆☆





Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM) ☆☆





Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ☆





Jarno Widar (Lotto Intermarché) ☆





Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step) ☆





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