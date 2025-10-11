Après la signature de Dorian Godon, Ineos Grenadiers recrute un nouveau Français avec la venue de Kévin Vauquelin.

L’équipe Ineos Grenadiers a annoncé, ce vendredi, la signature de Kévin Vauquelin, qui rejoindra l’équipe pour un contrat de trois ans à compter de 2026. À seulement 24 ans, les performances de Vauquelin n’ont cessé d’évoluer, avec notamment sa première victoire d’étape au Tour de France 2024 à Bologne et une performance marquante au classement général avec une septième place cette année. Blessé, le Normand n’a plus couru depuis la Grande Boucle et ne portera donc plus le maillot de l’équipe Arkéa – B&B Hotels, chez qui il a fait ses débuts en 2021 et qui risque de disparaitre dans quelques semaines.

Kévin Vauquelin :

« Je suis extrêmement fier de rejoindre une équipe comme Ineos Grenadiers, qui a marqué l’histoire du cyclisme pendant plus de dix ans, tant sur les Grands Tours que sur le calendrier. Je suis encore sous le choc. Arkéa-B&B Hotels restera toujours important pour moi. C’est l’équipe qui m’a permis de passer professionnel, où ils m’ont fait confiance et m’ont confié des responsabilités. J’ai pu m’épanouir et apprendre mon métier dans un environnement serein. Je suis ravi de découvrir un nouvel environnement, de nouveaux coéquipiers, un nouvel équipement et une nouvelle façon de travailler avec l’équipe. Pour moi, c’est la suite logique de ma carrière pour poursuivre ma progression et explorer de nouveaux horizons. »

« J’ai participé à deux éditions du Tour de France, et à chaque fois, ce fut un véritable tourbillon d’émotions. En 2024, je suis passé d’un moment difficile lors de la première étape à une joie immense le deuxième jour, lors de ma victoire à Bologne. Cette année, je savais que ma préparation était bonne et je suis arrivé confiant. Je me suis découvert à chaque étape, j’ai vécu des moments fous, notamment lors du passage du Tour dans ma région natale, la Normandie, et j’ai tenu bon chaque jour. Aujourd’hui encore, je pense avoir vécu quelque chose de complètement fou et je suis fier de moi. Pour l’avenir, je sais qu’il me reste encore beaucoup à découvrir, mais je vais travailler encore plus dur pour me rapprocher des meilleurs. »

« Je n’aurais jamais pu imaginer cela. Sur certaines étapes, j’avais les oreilles qui bourdonnaient à force d’entendre mon nom. J’ai même vu mon visage sur une montgolfière ! Sur le Tour, tout est amplifié et j’ai essayé de le vivre pleinement tout en restant moi-même. Cela me rend fier et me motive énormément. Merci à tous pour ce soutien, du fond du cœur. »