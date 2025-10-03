Après deux saisons tronquées par les blessures chez Visma | Lease a Bike, Cian Uijtdebroeks s’est engagé avec la Movistar.

L’équipe Movistar vient d’annoncer la signature du jeune talent belge Cian Uijtdebroeks. Le grimpeur de 22 ans portera les couleurs de l’équipe espagnole de la saison 2026 à 2029, pour l’un des contrats les plus longs de l’histoire récente de l’équipe. Reconnu comme l’un des coureurs les plus prometteurs du cyclisme international, Uijtdebroeks s’est révélé grâce à sa victoire au Tour de l’Avenir 2022, véritable tremplin pour de nombreux grands champions.

En 2023, il a terminé deuxième du classement du meilleur jeune sur La Vuelta, et en 2024, il a confirmé sa progression constante en portant le maillot blanc de meilleur jeune sur le Giro. Ces deux dernières années, au sein de la Visma | Lease a Bike, ont été délicates pour le Belge, qui a enchainé les pépins physiques. Cette saison, il a tout de même remporté une étape et le classement général du Tour de l’Ain. Le Belge rejoindra l’équipe Movistar dès la saison prochaine, avec l’objectif de poursuivre son développement et de franchir une étape décisive dans sa carrière.

Cian Uijtdebroeks :

« L’équipe Movistar possède une riche histoire dans les Grands Tours et les Classiques du WorldTour. C’est une équipe où l’aspect humain est primordial, animée par un esprit de famille. Je suis impatient de rejoindre la famille Movistar. Habitant en Andorre et m’entraînant souvent sur les routes espagnoles, ce sera un honneur de défendre les couleurs de la plus emblématique équipe cycliste espagnole. Des coureurs comme Valverde, Quintana et Mas ont remporté des succès incroyables ici, et j’espère contribuer et contribuer aux futures victoires de l’équipe. Je suis désormais à un stade de ma carrière où la poursuite de mon développement en tant que coureur de classement général sur les Grands Tours est devenue essentielle. »

« Je suis convaincu que l’équipe Movistar, et des coureurs comme Enric Mas en particulier, peuvent m’aider à progresser dans cette discipline et à obtenir d’excellents résultats. L’équipe possède également une solide tradition dans les classiques vallonnées d’un jour, et je suis convaincu que cet environnement peut m’aider à devenir un coureur clé du peloton. Visma | Lease a Bike a été et reste l’une des meilleures équipes au monde, avec une approche très spécifique du cyclisme. Ces deux dernières années, j’ai beaucoup appris sur les méthodes d’entraînement, la nutrition et bien d’autres aspects du cyclisme professionnel. Cependant, je sens qu’il est temps d’ouvrir de nouveaux horizons et de relever de nouveaux défis. »