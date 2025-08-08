Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de l’Ain 2025. Au cours de ce troisième et dernier jour de course, le Belge a fait travailler ses coéquipiers de la Visma | Lease a Bike. Dans l’ascension du Grand Colombier, Uijtdebroeks passe à l’offensive. Le maillot jaune Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) suit, mais finit par céder. Le coureur de la Visma | Lease a Bike n’a jamais faibli et s’impose en solitaire à Belley, décrochant ses deux premières victoires chez les professionnels. Il devance, sur la ligne comme au classement général, Nicolas Pordhomme et son coéquipier Ben Tulett.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de l’Ain
  1. Cian Uijtdebroeks
  2. Nicolas Prodhomme
  3. Ben Tulett

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Visma | Lease a Bike