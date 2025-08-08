Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 3ᵉ étape du Tour de l’Ain 2025. Au cours de ce troisième et dernier jour de course, le Belge a fait travailler ses coéquipiers de la Visma | Lease a Bike. Dans l’ascension du Grand Colombier, Uijtdebroeks passe à l’offensive. Le maillot jaune Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) suit, mais finit par céder. Le coureur de la Visma | Lease a Bike n’a jamais faibli et s’impose en solitaire à Belley, décrochant ses deux premières victoires chez les professionnels. Il devance, sur la ligne comme au classement général, Nicolas Pordhomme et son coéquipier Ben Tulett.

🚴‍♂️ #TourDeLAin | ❌ Nicolas Prodhomme distancé par Cian Uijtdebroeks ! 🇧🇪 Le Belge s’envole seul dans le Grand Colombier et lâche le Français dont le maillot jaune est désormais en grand danger ! 📺 Le direct : https://t.co/vpHVDvTdg3 pic.twitter.com/GwaroUKN3o — francetvsport (@francetvsport) August 8, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de l’Ain

Cian Uijtdebroeks Nicolas Prodhomme Ben Tulett

