Jake Stewart (Groupama-FDJ) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour de l’Ain 2023. À l’issue de cette première étape, disputée entre Loyettes et La Plaine Tonique (154km), le coureur britannique s’est imposé au sprint. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, il devance Emmanuel Morin (CIC-U Nantes Atlantique) et Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic). Comme en 2022, Jake Stewart s’impose sur la première étape du Tour de l’Ain et s’empare du premier maillot de leader.

𝑾𝒐𝒘, 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒂 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒏𝒕! ⚡️ Jake Stewart wins the opening stage of the Tour de l'Ain with his second professional victory 👏@GroupamaFDJ | #TourdelAin | #TDA2023 pic.twitter.com/xqe7h2QujK — Eurosport (@eurosport) July 31, 2023

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de l’Ain