Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour de l’Ain. Dana la dernière ascension du jour, le Col des Portes (7,8 km à 6,6%), trois hommes s’isolent. À l’avant de la course, on retrouve Michael Storer (Groupama-FDJ) et deux coureurs de l’équipe EF Education-EasyPost : Jefferson Alexander Cepeda et Hugh Carthy. Les trois hommes de tête creusent sur le groupe des poursuivants.

À 2,5 kilomètres de l’arrivée, Hugh Carthy par à la faute sous la pluie dans la descente et on retrouve un duo en tête. Dans le sprint final entre Cepeda et Storer, les deux hommes sont au coude à coude. Storer tombe en lançant son vélo sur la ligne d’arrivée. Cepeda s’impose au sprint devant l’Australien. Kenny Elissonde (Lidl-Trek) prend la 3ᵉ place de l’étape. Cepeda fait coup double et s’empare de la tête du classement général, 4″ devant Storer.

Le classement de 2ème étape du Tour de l’Ain