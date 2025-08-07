Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de l’Ain 2025. Dans le Col de Menthières, deux hommes se détachent en tête de course avec Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) et Nicolas Prodhomme. Le Français s’impose facilement au sprint à Lelex Mont Jura devant le Belge et s’empare du maillot jaune de leader. Prodhomme poursuit son excellente saison et signe son cinquième succès de l’année. Jamie Meehan (Cofidis) complète le podium. 

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de l’Ain
  1. Nicolas Prodhomme
  2. Cian Uijtdebroeks
  3. Jamie Meehan

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : LNC/X.Pereyron