Le parcours et les favoris du Tour de l’Ain Le Tour de l'Ain s'élance ce samedi 13 juillet. Victor Lafay fera son grand retour à la compétition. Voici le parcours et les favoris.

Michael Storer remporte la 3ᵉ étape et le général du Tour de l’Ain Michael Storer a remporté la 3ᵉ et dernière étape du Tour de l'Ain. L'Australien s'adjuge le général de l'épreuve pour la deuxième fois de...

2ème étape Tour de l’Ain : Victoire de Cepeda devant Storer Jefferson Alexander Cepeda a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour de l'Ain devant Michael Storer, qui est tombé sur la ligne d'arrivée....

Jake Stewart remporte la 1ère étape du Tour de l’Ain Jake Stewart (Groupama-FDJ) a remporté, ce lundi, la 1ʳᵉ étape du Tour de l'Ain 2023. Il devance Emmanuel Morin et Nacer Bouhanni.

Le parcours et les favoris du Tour de l’Ain 2023 Le Tour de l'Ain s'élance ce lundi 31 juillet. Voici le parcours et les favoris de cette 35ᵉ édition.

Tour de l’Ain : Guillaume Martin s’impose en costaud Au départ de cette 2e étape de la 34e édition du Tour de l’Ain, 142,5 km étaient au programme. Quatre difficultés étaient répertoriées dont...

Tour de l’Ain : Jake Stewart s’impose de justesse Aujourd’hui sur la première étape du Tour de l’Ain, c’est Jake Stewart (Groupama-FDJ) s’est imposé au sprint, tout juste devant Romain Cardis (Saint Michel...

T de l’Ain: P Roglic très fort Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) a montré sa force sur la dernière étape du Tour de l'Ain entre Saint Vulbas et le sommet...

T de l’Ain #2: P Roglic, le coup double Primoz Roglic (Slo Jumbo-Visma) remporte la 2ème étape du Tour de l'Ain, disputée à Lélex. Au sprint d'un groupe de 7, il devance Egan...