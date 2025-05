Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ étape du Giro d’Italia 2025. Présent dans la bonne échappée du jour, le Français s’est débarrassé de ses derniers compagnons d’échappée dans le Col de Joux. Dans le groupe des favoris, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a tenté d’accélérer dans les derniers hectomètres de cette difficulté, sans parvenir à faire de différence. L’Équatorien n’abdique pas et tente à nouveau dans la dernière ascension du jour et seul Del Toro peut le suivre cette fois-ci.

🇪🇨 LA LOCOMOTORA IS LOCOMOTORING!!

🩷 @ISAACDELTOROx1 is the only one able to follow the Ecuadorian! The duo has a 25″ lead on the GC contenders 👀 #GirodItalia pic.twitter.com/RttkF6rEk9

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 30, 2025