Un sprint en comité réduit attendu ce jeudi ? Découvrez le parcours, les favoris et les horaires TV de la 18e étape du Giro d’Italia.

Étape vallonnée du début à la fin. Elle relie la vallée de l’Adige à celle de la Brenta par la montée de Civezzano, puis se poursuit sur un parcours accidenté, mais principalement en descente, jusqu’à Primolano. Le peloton affronte la courte montée des Scale di Primolano pour entrer dans la vallée du Piave et, après Valdobbiadene, franchir les courtes montées de Combai, Tarzo et Ca’ del Poggio (1,1 km à 11,3%) à 9 km de l’arrivée avant la ligne d’arrivée à Pieve di Soligo. Cette dernière difficulté devrait éliminer les purs sprinters.

Départ de l’étape : 13 h 15

Arrivée prévisionnelle : 17 h 04

Nos favoris : Corbin Strong, Orluis Aular, Ben Turner, Jhonatan Narvaez.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 30 sur Eurosport 1.