Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimance, la 15ème étape du Giro d’Italia 2026. Ils sont quatre coureurs à prendre l’échappée avec deux Polti VisitMlata (Mattias Bais, Mirco Maestri), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) et Fredrik Dversnes. Dans le peloton les équipes de sprinters gérent l’écart mais peinent à revenir sur le circuit final dans les rues de Milan.

⚡️The peloton is gaining ground, but it’s the breakaway that battles for the Red Bull KM: Dversnes crosses first. ⚡️ Il gruppo in rimonta ma sono i fuggitivi a giocarsi il Red Bull KM: transita per primo Dversnes.#GirodItalia | @redbullITA pic.twitter.com/2FYGrWNFmh — Giro d’Italia (@giroditalia) May 24, 2026

Les quatre fuyards réalisent une numéro dans le final et épuisent un à un les coéquipiers qui roulent en tête de peloton. Fredrik Dversnes s’impose au sprint devant les Italiens Mirco Maestri et Martin Marcellusi. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) règle le sprint du peloton à la 5ème place et récupère le maillot cyclamen. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rose.

L’échappée est allée au bout et c’est Fredrik Dversnes qui s’impose à Milan ! Parti au kilomètre 0 avec trois autres coureurs, le Norvégien les bat au sprint pour s’offrir la 15e étape du #GirodItalia ! #LesRP pic.twitter.com/AVAKzxvMqv — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 24, 2026

Le classement de la 15ème étape du Giro d’Italia 2026

Fredrik Dversnes Mirco Maestri Martin Marcellusi

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