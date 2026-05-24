Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) a remporté, ce dimance, la 15ème étape du Giro d’Italia 2026. Ils sont quatre coureurs à prendre l’échappée avec deux Polti VisitMlata (Mattias Bais, Mirco Maestri), Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) et Fredrik Dversnes. Dans le peloton les équipes de sprinters gérent l’écart mais peinent à revenir sur le circuit final dans les rues de Milan.

Les quatre fuyards réalisent une numéro dans le final et épuisent un à un les coéquipiers qui roulent en tête de peloton. Fredrik Dversnes s’impose au sprint devant les Italiens Mirco Maestri et Martin Marcellusi. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) règle le sprint du peloton à la 5ème place et récupère le maillot cyclamen. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) conserve le maillot rose.

Le classement de la 15ème étape du Giro d’Italia 2026

  1. Fredrik Dversnes
  2. Mirco Maestri
  3. Martin Marcellusi

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Crédit : LaPresse