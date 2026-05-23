Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 14ème étape du Giro d’Italia 2026. En début d’étape, on retrouve une belle échappée de 23 coureurs en tête de course mais la Visma | Lease a Bike contrôle l’écart. Présent en tête de course, Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) passe en tête au sprint intermédiaire et s’empare du maillot cyclamen, un point devant Paul Magnier (Soudal Quick-Step).

Jonas Vingegaard passe à l’attaque ! Le Danois accélère à 4,6 kilomètres de l’arrivée et file droit vers le maillot rose #GirodItalia #LesRP pic.twitter.com/z7zYxG9UI7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 23, 2026

Les échappés abordent la dernière ascension du jour avec 2:15″ d’avance sur le peloton. Après avoir repris les fuyards, Jonas Vingegaard se dresse sur les pédales à 4,6 km de l’arrivée. Personne ne peut suivre le Danois, qui s’impose en solitaire au sommet de Pila. Il devance Felix Gall (Décathlon CMA CGM), +49″ et Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe), +58″. Jonas Vingegaard décroche sa troisième victoire d’étape sur ce Giro d’Italia et s’empare du maillot rose de leader. Il comte désormais 2:26″ d’avance sur Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), qui a été distancé à 9 kilomètres de l’arrivée.

Jonas Vingegaard prend le pouvoir sur le #GirodItalia ! Vainqueur de la 14e étape en solitaire, le grand favori danois du Tour d’Italie s’empare du maillot rose #LesRP pic.twitter.com/RoYFJegMGT — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 23, 2026

Le classement de la 14ème étape du Giro d’Italia 2026

Jonas Vingegaard Felix Gall Jai Hindley

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