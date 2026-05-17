Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 9ème étape du Giro d’Italia 2026. Ils sont onze coureurs à prendre la bonne échappée du jour dont Giulio Ciccone (Lidl-Trek), qui avait volontairement perdu du temps sur le 8ème étape afin de pouvoir se glisser dans les échappées. Dans l’ascension finale de Corno alle Scale (10,8 km à 5,8%), Ciccone s’isole en tête de course mais le peloton n’est pas loin, emmené par le formation Décathlon CMA CGM de Felix Gall.

L’Autrichien passe à l’offensive à 2,5 km de l’arrivée et seul Jonas Vingegaard est capable de le suivre. Après avoir repris Giulio Ciccone, le Danois contre dans le dernier kilomètre et s’envole vers la victoire. Jonas Vingegaard s’impose au sommet de Corno alle Scale et décroche sa deuxième victoire d’étape sur ce Giro d’Italia 2026. Il devance Felix Gall, +12″ et son coéquipier Davide Piganzoli, +34″. 5ème de l’étape à 41″, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserve le maillot rose de leader, 2:24″ devant Vingegaard.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗲́𝘁𝗮𝗹. Et ça fait deux victoires pour Jonas Vingegaard dans ce #Giro 👊 pic.twitter.com/fDME8VKhwH — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 17, 2026

Le classement de la 9ème étape du Giro d’Italia 2026

Jonas Vingegaard Felix Gall Davide Piganzoli

Results powered by FirstCycling.com