Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce samedi, la 8ème étape du Giro d’Italia 2026. L’échappée a mis de nombreux kilomètres à se dessiner avec un fort vent de face en début de course. Filippo Ganna (Netcompany Ineos) et Alberto Bettiol (XDS Astana) ont ouvert la route avant de se faire reprendre par le peloton. À plus de 70 kilomètres de l’arrivée, trois coureurs se détachent avec Mikkel Bjerg (UAE Emirates-XRG), Jhonatan Narvaez et Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). Derrière un groupe de contre d’une trentaine de coureurs se forme mais ne parvient pas à revenir sur les trois coureurs de tête.

🇪🇨 One attack and El Lagarto is heading towards a 2nd #GirodItalia win! pic.twitter.com/NFCvdMj8er — Giro d’Italia (@giroditalia) May 16, 2026

Après un gros travail de Mikkel Bjerg, Jhonatan Narvaez s’envole vers la victoire suite à son accélération à 10 kilomètres de l’arrivée. Le champion d’Équateur s’impose en solitaire à Fermo et décroche sa deuxième victoire sur ce Giro d’Italia 2026, la troisième pour l’équipe UAE. Il devance les Uno-X Mobility Andreas Leknessund et Martin Tjøtta. Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) règle le sprint du peloton tandis qu’Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserve le maillot rose de leader.

Deuxième victoire sur ce #Giro pour Jhonatan Narváez ! L’Équatorien, parti en solitaire à 10 km de l’arrivée, remporte la 8e étape devant Leknessund et Bjerg Suivez le Tour d’Italie en intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/qNUJGnrTd1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 16, 2026

Le classement de la 8ème étape du Giro d’Italia 2026

Jhonatan Narvaez Andreas Leknessund Martin Tjøtta

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