Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 5ème étape du Giro d’Italia 2026. Sous une pluie battante, un groupe de douze coureurs ouvre la route. Igor Arrieta décide d’anticiper en tête de course mais il est repris par Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) dans l’ascension de Montagna Grande di Viggiano (6,6 km à 9,2 %). Les deux hommes font le break sur les autres coureurs échappés et sur le peloton, où le maillot rose Giulio Ciccone (Lidl-Trek) est obligé de rouler en personne mais l’écart augmente.

💥DOWN GOES EULALIO!! The Portuguese rider is back on the bike, and Igor Arrieta is now back on his wheel! 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/QMZoRJi8u1 — Giro d’Italia (@giroditalia) May 13, 2026

À 13 kilomètres de l’arrivée, Igor Arrieta part à la faute dans une descente et laisse filer Afonso Eulalio vers la victoire. À 6,5 km de l’arrivée, Eulalio chute à son tour ! Igor Arrieta parvient à revenir et le duo se reforme. À moins de 3 km de l’arrivée, Arrieta prend un virage trop large et laisse filer Eulalio à nouveau. Mais l’Espagnol revient encore une fois au et s’impose au terme d’un sprint complètement fou et au bout de l’effort ! Il devance Afonso Eulalio, qui se console avec le maillot rose. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) complète le podium du jour. Le groupe maillot rose a franchi la ligne à plus de sept minutes.

La victoire folle d’Igor Arrieta après sa chute sur la 5e étape du Giro. 🤯 Le #Giroditalia est à retrouver en exclusivité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/hfReib4Sao — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 13, 2026

Le classement de la 5ème étape du Giro d’Italia 2026

Afonso Eulalio Igor Arrieta Guillermo Thomas Silva

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